Başbakanlık kaynaklarından 'İncirlik Üssü'ne onay' iddiasına yalanlama

Başbakanlık kaynakları, Adana'daki İncirlik Üssü'nün IŞİD'le mücadelede kullanılması yönünde ABD ile Türkiye arasındaki yeni bir anlaşma olmadığını duyurdu.



Başbakanlık kaynakları, bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini de belirtti.

Başbakanlık kaynakları, Suriyeli muhaliflerin eğitilmesi yönünde ABD ile bir anlaşmaya varıldığını da açıkladı.

'Türkiye, ABD'nin İncirlik Üssü'nü kullanmasını kabul etti'

AP’ye konuşan ve adları açıklanmayan ABD Savunma Bakanlığı yetkililerine göre, "Türkiye'nin, aralarında İncirlik’teki NATO Üssü’nün de bulunduğu bazı üslerin, Irak ve Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı oluşturulan ABD liderliğindeki koalisyonun kullanmasını kabul ettiği" öne sürülmüştü.

ABD'li yetkililer, ‘İncirlik anlaşmanın parçasıydı’ derken, diğer üslerin hangileri olduğuna dair bilgi vermediler.