'Türkiye, ABD'nin İncirlik Üssü'nü kullanmasını kabul etti'

ABD Savunma Bakanlığı yetkililerine göre, Türkiye, aralarında İncirlik’teki NATO Üssü’nün de bulunduğu bazı üslerin, Irak ve Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı oluşturulan ABD liderliğindeki koalisyonun kullanmasını kabul etti.

AP’ye konuşan ve adları açıklanmayan ABD’li yetkililer, ‘İncirlik anlaşmanın parçasıydı’ derken, diğer üslerin hangileri olduğuna dair bilgi vermediler.



ABD Başkanı Barack Obama’nın IŞİD karşıtı koalisyonun koordinatörlüğüne getirdiği emekli Orgeneral John Allen ve yardımcısı Brett McGurk’ün Ankara ziyaretinde İncirlik’in yanı sıra Diyarbakır ile Batman veya Malatya-Erhaç’taki üslerin koalisyon tarafından kullanılmasını talep ettikleri iddia edilmişti.



Başbakan Ahmet Davutoğlu da, Star gazetesine yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin hâlihazırda İncirlik’ten Irak’a yönelik keşif uçuşlarına izin verdiğini ancak kapsamlı bir harekât için Suriye’de uçuşa yasak bölge ve tampon bölge uygulanmasını istediklerini söylemişti.



Obama’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice da, dün NBC’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yabancı savaşçıların geçişini engelleyerek koalisyona yardım edebileceğini söyledi.