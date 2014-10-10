ABD'nin Türkiye'den talebi İncirlik Üssü

ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, ABD öncülüğünde koalisyon güçlerinin IŞİD'e yönelik saldırılarında ülkesinin, Türkiye'den almak isteyeceği kilit askeri yardımın, İncirlik Hava Üssü'nün kullanılması olacağını söyledi.

Hagel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD'nin, Türkiye'den almak isteyeceği askeri yardımın, İncirlik üssüne erişim, ayrıca ılımlı Suriyeli güçlerin eğitilmesine ve donatılmasına yardım için anlaşmaya varılması olacağını" ifade etti.

Chuck Hagel, ABD'li yetkililerin, Türk liderlerle bu hafta yaptıkları görüşmelerde sözkonusu meseleleri gündeme getirdiğini, Ankara hükümetinin, Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulması konusunda ısrarlı talebinin "bilfiil değerlendirilmediğini" ancak ABD'li yetkililerin bunu tartışmaya açık olduğunu ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Hagel, Türkiye'nin, IŞİD'le mücadelede değerli olabilecek askeri kapasitelere sahip olduğunu dile getirerek, "Ülkesinin, Suriye sınırı yakınındaki hava üssünde muhtelif uçaklarını üslendirebilmeyi arzuladığını" kaydetti.