Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB sözünü tutmazsa geri kabul dahil anlaşmaları iptal ederiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB – Türkiye arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması’na ilişkin "Eğer AB sözünde durmazsa, biz de Geri Kabul Anlaşması dahil diğer anlaşmaları iptal ederiz" dedi.

Habertürk’ün haberine göre, Çavuşoğlu, “insani trajedilere son vermeyi, vatandaşların vizesiz seyahat etmesini, gümrük birliğinin güncellenmesi, fasılların açılmasını istediklerini” belirtti.

Anlaşma neleri öngörüyordu?

Anlaşma kapsamında AB ile Türkiye, bütçe politikasını içeren 33. faslın açılması konusunda mutabık kaldı. Anlaşmaya göre, Türkiye, 20 Mart itibarıyla Yunan adalarına yasadışı yollarla giden Suriyeli mültecileri, 4 Nisan’dan itibaren almayı kabul etti ve daha önce anlaşmaya varılan 3 milyar Euro’nun takviye olarak 2018’e kadar ek bir 3 milyar Euro daha Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye mülteci projeleri kapsamında gönderilecek. Davutoğlu'nun açıklamasına göre, 72 kriterden geriye kalan 35 maddenin de yasallaşması durumunda Haziran 2016'dan itibaren Türkiye vatandaşları için AB ülkelerine vize serbestisi sağlanacak.