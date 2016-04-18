T24 LogoT24 Logo
Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB sözünü tutmazsa geri kabul dahil anlaşmaları iptal ederiz

Anlaşma kapsamında AB ile Türkiye, bütçe politikasını içeren 33. faslın açılması konusunda mutabık kalmıştı

18 Nisan 2016 21:34

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB – Türkiye arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması’na ilişkin "Eğer AB sözünde durmazsa, biz de Geri Kabul Anlaşması dahil diğer anlaşmaları iptal ederiz" dedi.

Habertürk’ün haberine göre, Çavuşoğlu, “insani trajedilere son vermeyi, vatandaşların vizesiz seyahat etmesini, gümrük birliğinin güncellenmesi, fasılların açılmasını istediklerini” belirtti.

 

Anlaşma neleri öngörüyordu?

Anlaşma kapsamında AB ile Türkiye, bütçe politikasını içeren 33. faslın açılması konusunda mutabık kaldı. Anlaşmaya göre, Türkiye, 20 Mart itibarıyla Yunan adalarına yasadışı yollarla giden Suriyeli mültecileri, 4 Nisan’dan itibaren almayı kabul etti ve daha önce anlaşmaya varılan 3 milyar Euro’nun takviye olarak 2018’e kadar ek bir 3 milyar Euro daha Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye mülteci projeleri kapsamında gönderilecek. Davutoğlu'nun açıklamasına göre, 72 kriterden geriye kalan 35 maddenin de yasallaşması durumunda Haziran 2016'dan itibaren Türkiye vatandaşları için AB ülkelerine vize serbestisi sağlanacak.

ETİKETLER

abdışişleri bakanımevlüt çavuşoğlusuriyelimülteciler

İlgili Haberler

Geri Kabul Anlaşması istenilen sonucu vermedi; Türkiye ile AB arasında yeni mülteci anlaşması gündemde

Yeni anlaşmanın içeriği 7 Mart Pazartesi Brüksel'de ele alınacak

AB-Türkiye anlaşması yürürlüğe girdi; bugünden itibaren Yunanistan'a geçen mülteciler iade edilecek

Ocak 2015'ten bu yana yaklaşık 1 milyon göçmen ve mülteci, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçti

Geri kabul anlaşması gereği Türkiye'den Almanya'ya ilk Suriyeli mülteci kafilesi ulaştı

Sabah saatlerinde ilk mülteci kafilesi Yunanistan'dan Türkiye'ye gelmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24