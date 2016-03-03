Geri Kabul Anlaşması istenilen sonucu vermedi; Türkiye ile AB arasında yeni mülteci anlaşması gündemde

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılan mültecilerin Geri Kabul Anlaşması istenilen sonucu vermemesi üzerine, yeni bir anlaşmanın daha gündemde olduğu bildiriliyor.

Brüksel'deki kaynaklara göre, AB, yeni anlaşma ile Ankara'dan, Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçen günlük sığınmacı sayısını ciddi oranda aşağıya çekmesini isteyecek. Türkiye'nin, Avrupa'da istenmeyen mültecileri geri alma konusunda daha fazla çaba harcaması da yeni anlaşmanın maddelerinden biri olacak. AB kaynakları, yeni anlaşma ile Türkiye üzerinden AB'ye teknelerle geçenlerin sayısının en azından yarıya düşürülmesi gerektiği görüşünde.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yeni sığınmacı anlaşmasının önümüzdeki günlerde şekillenmesinin beklendiği belirtiliyor. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Perşembe günü Ankara'da bu konuya ilişkin temaslarda bulunacak. Mülteci krizine ilişkin Türkiye- AB zirvesi de 7 Mart Pazartesi günü Brüksel'de yapılacak. Yeni anlaşmanın içeriğinin bu zirvede ele alınacağı bildiriliyor.

Mevcut anlaşma istenilen düzeyde hayata geçirilemedi

Türkiye ile AB arasındaki anlaşmanın temelini, Ankara'nın istenmeyen mültecileri Avrupa'dan geri alması konusu oluşturuyor. Buna karşılık AB, Türkiye'de bulunan kamplardan 100 bin sığınmacıyı kabul etmeyi planlıyor.

AB yetkililerine göre, Türkiye ile var olan anlaşmalar istenilen düzeyde ilerlemiyor. Geçen haftalarda Avrupa'ya geçen mülteci sayısında yine artış oldu.

Türkiye, 3 milyar Euro maddi yardım ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize kolaylığı karşılığı, Avrupa'da istenmeyen sığınmacıları geri alacağını açıklamıştı.

Bahar mevsimi ile birlikte Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçen mülteci sayısında patlama yaşanmasından endişe ediliyor.

Türkiye hükümeti, Çarşamba günü yeni anlaşmaya yönelik adım attı. Ankara, Yunanistan'dan Kuzey Afrika kökenli 308 sığınmacıyı geri almaya hazır olduğunu bildirdi.

Fas, Cezayir ve Tunus kökenli 308 kişi, savaştan kaçmadıkları ve sığınmacı statüsünde bulunmadıkları gerekçesiyle Avrupa tarafından istenmiyor.

AB - Türkiye zirvesinde, Türkiye'den sığınmacı alımı konusunun tüm üyelerce onaylanması için de çözüm arayışında bulunulacak.

AB Dönem Başkanı Hollanda ve Almanya'nın aralarında olduğu 10 ülke Türkiye'ye daha somut taahhütlerde bulunulmasından yana.

Mülteci planı konusunda şüphe duyan ya da muhalefet eden AB ülkeleri zirvede ikna edilmeye çalışılacak. Bu kapsamda, Schengen bölgesindeki sınır kontrollerinin 6 ay daha uzatılması önerisinin kabul edilmesi bekleniyor.

AB Komisyonu, Çarşamba günü birlik sınırları içindeki mültecilere acil yardım için 700 milyon euroluk ek fon ayrıldığını açıkladı. Bu yardımın büyük bölümünün Yunanistan'a gönderilmesi bekleniyor.

AB Dönem Başkanı Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, AB üyelerinin sığınmacı krizi konusunda ortak çözümden başka seçeneği bulunmadığını savunuyor.

Hollandalı bakan, Pazartesi günü yapılacak zirveden sorunların çözümüne yönelik sonuçlar çıkacağına inandığını söylüyor.