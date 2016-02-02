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Dink'in katili Ogün Samast'ın yakalanma görüntülerinin kaydedildiği CD kırılmış!

Çuvallar boşaltılırken yere düşen CD üç parçaya ayrıldı

02 Şubat 2016 14:43

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın dosyalarının taşınması sırasında, Dink'in katili  Ogün Samast'in Samsun'da yakalanmasına ilişkin bir CD'nin kırıldığı anlaşıldı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Dink suikastında kamu görevlilerinin ihmali olduğu iddiasına ilişkin davanın “örgütlü suç” olduğu iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bakmasına karar vermişti. Ayrıca İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Hrant Dink suikasti ana davasının da 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin görülmesine ve iki davanın birleştirilmesine hükmetmişti.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Yargıtay’ın bu kararı sonra dava dosyası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Posta yoluyla gönderilen dosya, 26 Ocak’ta mahkemeye ulaştı. Taşıma sırasında Ogün Samast’in Samsun’da yakalanmasına ilişkin bir CD yere düştü ve kırıldı. CD'nin kırılmasıyla ilgili tutanak hazırlandı. Tutanağa göre; dosyalar, 27 Ocak’ta mübaşir İ.D. ile hizmetli M.S. tarafından çuvallardan çıkarılırken, hangi klasörden düştüğü tespit edilemeyen ve çavullardan birisinin içinde bulunan bir CD zarfı yere düştü. İçinde 8241 101 M C 46104 seri numarası bulunan ve üzerinde Samsun-O.Samast yazılı bir adet verbatim marka CD’nin  üç yerden kırıldığı anlaşıldı.   

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