Adli Tıp'tan Dink cinayeti raporu: Agos'un önündeki kişi Osman Hayal'le kısmi benzerlik gösteriyor!

Adli Tıp Kurumu, 9 yıl önce bugün katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün gazetesi yazarı Hrant Dink’e düzenlenen suikastte ismi geçen Osman Hayal’in, cinayet günü Agos gazetesinin önünde olduğuna yönelik görüntüleri inceleyerek bir rapor hazırladı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen Adli Tıp raporuna göre, görüntülerdeki kişinin “kasten öldürmeye iştirak ve terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla tutuklanan Osman Hayal’le arasında “kısmi benzerlik” olduğu belirtildi.

Mahkemeye gönderilen raporda, “1 no.lu şahsa ait görüntü örnekleri ile Osman Hayal’e ait görüntü örneklerinin mukayeselerinin ‘inceleme konusu medyalardaki analizi yapılan görüntü örnekleri, mukayese konusu görüntü örnekleriyle kısmi benzerlikler göstermekle birlikte karar vermek için yetersizdir (0 +)’ şeklinde değerlendirildiği hususlarını bildirir kanaat raporudur” ifadeleri yer aldı.

11 ölçekten beşincisi

Adli Tıp’ta yapılan görüntülerle ilgili analiz ölçeğinde 11 farklı değerlendirme tipi bulunuyor. Osman Hayal’le ilgili yapılan değerlendirme, 5. sırada yer alıyor.

Adli Tıp Uzmanları Tuncay Çınar, Timur Kaan Gündüz ve Bülent Doğan’ın hazırladığı raporun ardından İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin vereceği karar bekleniyor.

Suikast günü İstanbul'da olduğu ortaya çıkmıştı

Suikastin tetikçisi Ogün Samast, yakalandığında suikasti yalnız düzenlediğini söylemiş ardından yapılan incelemelerde ve sorgulamalarda yalnız olmadığı ortaya çıkmıştı. Suikastin azmettiricisi olarak tutuklu bulunan Yasin Hayal’in ağabeyi Osman Hayal, suikastin düzenlendiği gün Trabzon’da olduğunu söylemiş ancak telefonuna yapılan incelemede 19 Ocak 2007’de İstanbul’da olduğu anlaşılmıştı.

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