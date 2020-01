Hrant Dink katledilişinin 9. yıldönümünde vurulduğu yerde anılacak

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün Gazetesi yazarı Hrant Dink, katledilişinin 9. yıldönümünde Türkiye’de ve yurtdışında anılacak. Agos Gazetesi’nin Şişli’deki binası önünde Ogün Samast adlı tetikçi tarafından öldürülen Dink, bugün İstanbul’da 14.30’dan itibaren, öldürüldüğü yerde, Agos gazetesinin eski merkezinin önünde anılacak.

Hrant'ın Arkadaşları tarafından anma için yapılan çağrı şöyle:

Buradayız, özlemle.

Hrant Dink'in her insanı, her dili, her dini, her inancı, her sözü eşit gören barış dilini özlüyoruz

Buradayız, öfkeyle.

Hrant Dink'i aramızdan alan bebeklerden katil yaratan karanlık 9 yıldır katiller yaratmaya devam ediyor. O karanlık ülkenin dört bir yanına yayılmış, her gün yeni ölüm haberleri veriyor. Tanıyor, biliyoruz. Öfkemiz ayakta, yapılanlar aklımızda.

Buradayız, inatla.

Karanlığı büyütmeye çalışanlara karşı, 9 yıldır olduğu gibi, inatla yine buradayız.

Hrant Dink'in ilmek ilmek ördüğü ve uğruna hayatını verdiği barış ve hakikat dilini anımsamak ve sesine ses katmak için, bir kez daha

19 Ocak'ta

saat 14.30'da vurulduğu yerde,

gazetesi Agos'un önündeyiz.

Hrant için, adalet için.

Agos Gazetesi'de Dink için düzenlenecek anma programlarını duyurdu. Programlar şöyle:

İstanbul

- AKA-DER, DİSK BASIN-İŞ, Halkevleri, HDP İstanbul, Kaldıraç, Nor Zartonk, Yeniyol ve ÖDP 19 Ocak günü saat 13.30'da Taksim Meydanı'ndan Agos önüne yürüyecek. Saat 19.00'dan 21.00'e kadar Hrant Dink'in öldürüldüğü kaldırımda adalet nöbeti tutulacak.

Ankara

- 19 Ocak’ta da, Hrant Dink’in vurulduğu saat olan 15.00’te, Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde bir anma programı düzenlenecek. Saat 18.00’deyse, demokratik kitle örgütleri bir basın açıklaması yapacak.

Bursa

- 19 Ocak Salı günü saat 19:00'da Setbaşı Mahfel'den Heykel'e -yürünecek.

Ermenistan

- 19 Ocak'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Hrant Dink, bir yürüyüşle anılacak.

- Bu sene Ermenistan’da Hrant Dink anısına bir imza kampanyası da düzenleniyor. Yarın anma sırasında, Erivan'da sokaklarından birine Hrant Dink'in adının verilmesi için imza toplanacak.

- Anma bildirisinde ''Toplumumuz Hrant'a yapılmış suçu unutmamalı. Hrant'ın anısını yaşatmak için Yerevan'ın sokaklarından birinin Hrant Dink'in adı ile adlandırılmasına büyük önem veriyoruz'' ve ''Hepimiz Hrant'ız. Bu Hrant'a vefa borcumuzdur'' ifadeleri yer alıyor.

- Bildiride Ermenistan halkına 19 Ocak'ta saat 17.00'de imza kampanyasına ve ardından gelen yürüyüşüne katılma çağrısı da yapılıyor.

- İmza kampanyası Erivan belediye binası önünde gerçekleşecek. İmza toplanmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’na yürünecek ve mum yakılacak.

Almanya

- 17 Ocak'ta Köln Kulturforum'da Hrant Dink anısına bir oturum düzenleniyor. Petros Markaris, Karin Karakaşlı, Doğan Akhanlı ve Raffi Kantian'ın konuşmacı olacağı etkinlik saat 16.00'da başlayacak.

- Berlin'in Kreuzberg Mahallesi'ndeki meydanda, Kottbusser Tor'da yarın saat 18.00'de Hrant Dink anısına bir yürüyüş düzenlenecek. 'Hrant Dink Dostları' grubunun düzenlediği anmada flama açılmayacak, ortak pankartla yürünecek.

- Berlin'de bulunan Studio R isimli mekanda, Hrant Dink anısına bir konser düzenleniyor. Muammer Ketencoğlu, Stepan Gantralyan, Mareike Beykirch, Mehmet Yılmaz ve Deniz Utlu'nun Ermenice şarkılar çalacağı konser saat 20.30'da başlayacak.

İsveç

- İsveç'in başkenti Stockholm'de de Hrant Dink anlılıyor. 19 Ocak'ta Sveavägen'de ABF House'da düzenlenecek anma töreninin başlama saati 18.00

Kanada

- 24 Ocak günü, Ottawa'da 'Voices in Dialogue' isimli grup, ölümünün 9.yıldönümünde Hrant Dink'i ve Kasım 2015'te öldürülen Tahir Elçi'yi anacak. Ottawa kent kütüphanesinde gerçekleşecek programda film gösterimleri ve 'Hrant Dink ve Tahir Elçi'nin ayak izinde tanıma ve barış' başlıklı bir toplantı düzenlenecek. Toplantı saat 14.00'te başlayacak.

Fransa

- 8 Şubat günü, L’ACORT, CRC, AEC-HCA ve RSF, Hrant Dink anısına ortak bir etkinlik düzenliyor. Paris 10. Bölge Belediye binasında düzenlenecek toplantı ‘Türkiye’de gazeteci olmak: Gerçeğin değeri’ adını taşıyor. Saat 19.00’da düzenlenecek toplantıya Hrant Dink eşi Rakel Dink, tutuklu bulunan gazeteci Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar ve 1993 yılında cinayete kurban giden gazeteci Uğur Mumcu’nun oğlu Özgür Mumcu katılacak.