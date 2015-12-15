Hrant Dink davası; kamu görevlileri iddianamesi ana davayla birleştirildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, kamu görevlilerinin de yargılanmasına yönelik olarak hazırlanan iddianameü 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ana dava ile birleştirildi.

Agos'un haberine göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 sanıklı Hrant Dink cinayetine ilişkin yeni davanın, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi Dink cinayetinde ihmali olduğu iddiasıyla 26 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, geçtiğimiz hafta mahkemeye gönderilmişti. Kamu görevlilerinin ihmali olduğu gerekçesiyle hazırlanan iddianamenin 5 tutuklu sanığı, Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Muhittin Zenit, Ercan Demir ve Özkan Mumcu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İddianameyi kabul eden heyet tarafından hazırlanan tensip tutanağında, iddianamenin birleştirme talebiyle mahkemeye geldiği hatırlatıldı. 26 sanıkla ilgili mahkemelerinde açılan kamu davası ile İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ana dava dosyası arasında fiili ve hukuki bağlantı bulunduğu vurgulanan tutanakta, sanıkların tümünün içerisinde bulundukları iddia edilen silahlı suç örgütü yapılanmasının varlığı, eylem ve faaliyetlerinin tüm boyutu ve kapsamıyla tespit edilerek ortaya konulabilmesi açısından kanıtların birlikte takdiri ve değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle yeni açılan davanın dosyasının İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki ana dava dosyası ile birleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

Yargılamanın İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyası üzerinden yürütülmesine karar veren heyet, sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Muhittin Zenit, Ercan Demir ve Özkan Mumcu'nun üzerilerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, istenilen ceza miktarına ve tutuklama tedbirinin bu aşamada orantılı ve ölçülü oluşunu dikkate alarak, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.