Hrant Dink cinayetinde kamu görevlilerine açılan dava ana davayla birleştirildi

Hrant Dink cinayetinde, kamu görevlileriyle ilgili olarak açılan dava, ana davayla birleştirildi. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, davanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verdi. Mahkeme önümüzdeki günlerde duruşma tarihi vermesi bekleniyor.

Agos’tan Uygar Gültekin’in haberine göre, Dink cinayeti soruşturmasında savcı Gökalp Kökçü, aralarında Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler ve Engin Dinç’in de arlarında bulunduğu 26 kamu görevlisi hakkında iddianame düzenlemişti. 14. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etmiş ve ana davanın devam ettiği 5. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. 5. Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyayı kabul etmeyerek geri göndermişti. Bunun üzerine İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi uyuşmazlığın giderilmesi için dosyayı Yargıtay’a göndermişti.