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Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ı Trabzon'dan İstanbul'a istihbaratçılar uğurlamış!

Dink cinayeti soruşturmasından yeni detaylar ortaya çıkıyor...

21 Kasım 2015 11:28

Hrant Dink cinayetinde kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının araştırıldığı soruşturmada, Dink’i öldüren Ogün Samast’ın Trabzon’dan İstanbul’a gittiği sırada Trabzon İstihbarat Şubesi’nden çok sayıda görevlinin terminalde bulunduğu ortaya çıktı.

 

İstanbul’a uğurlamışlar

 

Milliyet’ten Tolga Şardan’ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın Trabzon bölümünde, katil Ogün Samast’ın İstanbul’a yola çıktığı 17 Ocak 2007 tarihinde terminalde ‘yalnız’ olmadığını fark etti.

Otobüs terminali üzerindeki telefon HTS kayıtlarında yapılan incelemede, Trabzon İstihbarat Şubesi’nden çok sayıda görevlinin terminalde bulunduğu saptandı. Savcılık, terminal bölgesinde herhangi bir operasyon veya takip yapılıp yapılmadığından emin olunca Samast’ın İstanbul’a gidişini takibe aldığını ortaya kondu.

 

Hayal takibe alındı

 

Aynı gün, yine İstihbarat Şubesi’nde görevli dört polisin, Samast’ı cinayete azmettirdiği gerekçesiyle yargılanıp hüküm giyen Yasin Hayal’i takibe aldıkları ve bu takiple ilgili dört kişinin imzaladığı bir tutanak hazırladıkları belirlendi. Tutanak savcılık tarafından dosya kapsamına alındı.

 

Bilgisayar belleği boşaltıldı

 

Öte yandan Trabzon Emniyeti Şubesi’nde kullanılan ve çoğu bilgi ve belgelerin tutulduğu bilgisayara ait ana belleğin arıza yapması da şüpheli görüldü. Cinayetten 10 gün önce arıza tutanağı tutulan bilgisayar, cinayetten iki sonra onarıma gönderildi.

Ankara ve Trabzon’da yapılan tüm incelemelere karşın arıza yapan ve onarım için Ankara’ya gönderildiği belirtilen bilgisayar ana belleği bulunamadı.

Bellekle ilgili düzenlenen Ankara’ya gönderilme belgesinde 2 Şubat 2007’de gözükmesine karşın evrakı imzalayan polis memuru Sadık Turan Alp ve Şube Müdürü Faruk Sarı’nın 2 Şubat 2006 tarihi üzerine imza atması dikkati çekti. Bu tespitler sonrasında savcılık, birbiriyle bağlantılı bu gelişmeyi de şüpheli konumundan dolayı dosyaya koydu.

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