Dink cinayeti öncesinde Trabzon Jandarma İstihbarat’ından 2 görevli Hrant Dink’in evine gitmiş

Hrant Dink, öldürülmeden önce Bakırköy’deki evine giden iki kişinin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi oldukları tespit edildi. İsimleri ‘H’ ve ‘Z’ harfleri ile başlayan bu kişilerin kimlikleri belli. Cinayet anında bölgede olan jandarma görevlilerinden birinin de kimliği ve olay yerindeki jandarmaların da, yüzbaşı M.D ile yoğun telefon görüşme yaptığı belirlendi.

Hrant Dink cinayetinden önce Dink’in oturduğu apartmana giden iki kişinin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi olduğu tespit edildi. “Dink cinayeti kapsamında yürütülen soruşturmada Dink’in Bakırköy’deki evinde de jandarmaya ait numaraların sinyal verdiğini” kamuoyuna yansımıştı. Kamu görevlilerine ilişkin hazırlanan iddianamenin önemli eksiklerinden biri olan Jandarma bağlantısına dair bu konuda yeni bilgiler ortaya çıktı.

Aljazeera’den Selahattin Günday’ın haberine göre, Dink’in evinin olduğu bölgede jandarmanın olduğu tespit edilmesinin ardından apartman görevlisi M. A.’nın bilgisine başvuruldu. M.A, iki kişinin geldiğini ve kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıttığını söyledi. Bu kişilerin kendisine “Hrant Dink burada mı oturuyor?” diye sorduklarını söyledi. Hem apartman görevlisinin beyanı hem de bölgenin cep telefonu kayıtları üzerine bu iki kişinin kim olduğu araştırılmaya başlanıldı.

Trabzon Jandarma İstihbarat’tan H. ve Z.

Telefonları sinyal veren bu kişilerin kimlikleri belirlendi. Bu kişilerin Jandarma personeli oldukları, Trabzon Jandarma İstihbarat’ına bağlı olarak çalıştıkları anlaşıldı. Bu iki kişinin isimleri H. ve Z. harfleri ile başlıyor. Bu iki jandarma istihbarat görevlisi ile ilgili savcılık henüz bir işlem yapmadı. Bunların ifadeleri de alınmadı. İddianamade bu konu ‘jandarma istihbarat görevlileri ile ilgili’ soruşturma devam ediyor ifadesiyle geçiyor.

Cinayet anındaki jandarmalardan biri 'yüzde yüz’ belirlendi

Jandarma ile ilgili ikinci tespit ise olay yerindekilerle ilgili. Cinayet anında bölgede beş jandarma görevlisinin olduğu telefon kayıtlarından ortaya çıkarılmıştı. Bazılarını çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine de takıldığı bu jandarma istihbarat görevlilerinden birinin kimliği ‘yüzde yüz’ belirlenmiş durumda. İkinci bir jandarma personeline dair ise çok önemli bilgilere ulaşıldı. Diğer üç jandarma görevlisine ait bilgilere ise henüz ulaşılamadı.

Cinayetin merkezindeki isim yüzbaşı M.D.

Emniyet kaynakları, Dink cinayetiyle bağlantılı telefon trafiğinin merkezinde ise M.D isimli bir jandarma yüzbaşının olduğunu tespit etti.

Cinayet öncesi ve sonrasında Trabzon ve İstanbul Jandarma İstihbaratı arasında koordinasyon sağlayan kişi olduğu bilgisi soruşturma makamlarında mevcut. Bu iddianın kaynağı ise yine bölgedeki HTS (cep telefonu) kayıtları.

Yüzbaşı M.D.’nin, cinayet mahallinde bulunduğu belirlenen jandarma istihbaratçılarıyla cinayet öncesinde olağanüstü biçimde yoğunlaşan bir telefon trafiği tespit edildi.

Hırant Dink’in Bakırköy’deki evine giden Trabzon jandarma istihbaratına bağlı personeli İstanbul’da karşılayan kişinin de Jandarma Yüzbaşı M.D. olduğu tespit edildi.