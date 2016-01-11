İstanbul Adliyesi'nde operasyon; Hrant Dink savcısı da görevinden alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, 2016 yılı iş bölümü ve çalışma talimatını yayımladı. Salihoğlu, adliyedeki görevlendirmelerde önemli değişiklikler yaptı. Bu değişikliğe göre, Paralel yapı', IŞİD, PKK ve DHKP-C gibi soruşturmaların yürütüldüğü Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Orhan Kapıcı’nın yerine Başsavcı Vekili İrfan Fidan getirildi. Dink iddianamesini hazırlayan savcı Gökalp Kökçü de Terör Büro'daki görevinden ayrıldı.

Aljazeera muhabiri Selahattin Günday’ın haberine göre, en önemli değişiklik terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosunda yaşandı. 17-25 Aralık soruşturmalarının ardından terörden sorumlu başsavcı vekili olarak görevlendirilen Orhan Kapıcı’nın yerine Kaçakçılık Büro'dan sorumlu İrfan Fidan getirildi. İrfan Fidan 'Paralel yapı', IŞİD, PKK ve DHKP-C gibi soruşturmalarının başında olacak. Orhan Kapıcı ise, Basın Suçları Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu olarak görevlendirildi. İş bölümü talimatında Kapıcı’nın başsavcı Hadi Salihoğlu’nun yokluğunda vekaleten başsavcılık görevini yürüteceği öğrenildi.

Dink savcısı Terör Büro'dan ayrıldı

İş bölümü talimatı çerçevesinde Dink cinayeti kapsamında kamu görevlileri hakkındaki davayı açan Gökalp Kökçü’nün de görevinde değişiklik oldu. Balyoz’da kumpas iddialarını ve Dink cinayetinde bölgede tespit edilen Jandarma istihbaratçılara ilişkin soruşturmayı yürüten Savcı Kökçü, Genel Hazırlık Soruşturma Bürosu’nda görevlendirildi. Kökçü terör kapsamındaki soruşturmalara bakamayacak. Kökçü’nün elindeki Dink ve Balyoz soruşturmaları başka bir savcıya devredilecek.

Yasa dışı dinleme savcısı da başka büroda görevlendirildi

Yasa dışı dinleme soruşturmasını yürüten ve eski İstihbarat Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in de aralarında olduğu 143 şüpheliye dava açan savcı Okan Özsoy’un da Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndaki görevinde değişiklik yapıldı. Savcı Özsoy, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görev yapacak.

Fidan, 'Selâm Tevhid kumpas' soruşturmasını yürüttü

17-25 Aralık soruşturmalarının yaşandığı döneminde özel yetkili savcılıkta görev yapan Fidan, özel yetkili savcılığın kaldırılmasının ardından da görevine devam etti. Fidan aynı büroda görevli iki savcı ile birlikte 25 Aralık soruşturmasını devraldı. Bu soruşturma da takipsizlik kararı verildi.

Ardından İrfan Fidan, “Selâm Tevhit’te şüphelilere kumpas kurulduğu” iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma devam ederken Başsavcı vekili olarak atandı. Başsavcı vekili Fidan, ‘Selâm Tevhid’de kumpas’ iddiasıyla Fethullah Gülen, eski polis müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse ile askerlerin de aralarında bulunduğu 122 kişiye ‘hükümeti yıkmaya teşebbüs suçlamasıyla dava’ açtı.

MİT tırları soruşturması

MİT’e ait tırların durdurulmasına ilişkin soruşturma da Fidan tarafından yürütülüyor. Soruşturma kapsamında en son Tümgeneral İbrahim Aydın, Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ile Albay Burhanettin Cihangiroğlu Kasım ayında tutuklandı. Tutuklanan General Aydın bir ay sonra ise serbest bırakıldı. Soruşturma halen devam ediyor.

Dündar ve Gül tutuklandı

Fidan, tutuklu gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül ile ilgili de soruşturmayı yürütüyor. MİT tırlarına ait görüntüleri yayınlayan Dündar ve Gül, 27 Kasım 2015 tarihinde tutuklandı. İrfan Fidan soruşturmasını henüz tamamlamadı.

17-25 Aralık’ın ardından terör soruşturmaları Kapıcı’ya teslim edildi

17-25 Aralık soruşturmalarının ardından ilk önce Turan Çolakkadı’nın yerine o dönem Bakırköy Başsavcısı olan Hadi Salihoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Hadi Salihoğlu görevi başlamasının ardından kendi ekibi ile birlikte çalışmak istedi. Bu çerçeve de Bakırköy’de başsavcı vekili olarak görev yapan Orhan Kapıcı da Çağlayan’a atandı. Kapıcı, Çağlayan Adliyesi’nde terör soruşturmalarından sorumlu olarak görev aldı.

Paralel, PKK, IŞİD ve DHKP-C operasyonları

Kapıcı’nın göreve gelmesinin ardından özellikle paralel yapı soruşturmalarında önemli operasyonlar yapıldı. Ergenekon, Balyoz, Şike ve KCK soruşturmalarında önemli görevler almış polisler gözaltına alındı. Temmuz 2014’te eski polis müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Ömer Köse, Yurt Atayün gibi polislerin aralarında bulunduğu 75’i aşkın isim ‘örgüt kurmak’, ‘yasa dışı dinleme’, ‘Selâm tevhit soruşturmasında şüphelilere kumpas kurmak’ suçlamaları ile gözaltına alındı.

Tahşiyeciler grubuna yönelik soruşturmada kumpas kurulduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma da 50’den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında polislerin yanı sıra Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca da yer aldı.

Eylül 2014’te ise ’17-25 Aralık soruşturmalarını’ yürüten polis müdürlerinden biri olan Yakup Saygılı’nın da aralarında bulunduğu 30’dan fazla polis gözaltına alındı.

Saygılı gibi aynı soruşturmalarda görev alan Organize Suçlar Şube eski Müdürü Nazmi Ardıç’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 polise Nisan 2015’te operasyon yapıldı.

Bu operasyonlar kapsamında gözaltına alınan polislerle ilgili ‘hükümeti yıkmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü kurmak, casusluk ve yasa dışı dinleme’ suçlamalarıyla dava açıldı.

Bu dönemde PKK, DHKP-C ve IŞİD gibi örgütlere de operasyonlar yapıldı. En son İstanbul sorumlusunun da aralarında yer aldığı 67 IŞİD şüphelisi ile ilgili dava açıldı.