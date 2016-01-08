Hrant Dink cinayeti öncesinde Yasin Hayal'in davulcu arkadaşı jandarmaya bilgi vermiş

Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerine yönelik soruşturma kapsamında çoğu polislerden oluşan 26 sanığa dava açılırken, jandarmalarla ilgili çarpıcı bilgilere de ulaşıldı. Azmettirici Yasin Hayal’in mahalle arkadaşı olan ve Hayal ile birlikte Ramazan ayında davul çalan Süleyman Kartal isimli kişinin Dink cinayetinden önce hem Trabzon Emniyeti’ne, hem de Jandarmaya bilgi verdiği ortaya çıktı.

Kartal’ın “Bilgi veriyordum” dediği jandarma istihbarat görevlisi Okan Şimşek ve Veysel Şahin, Dink cinayetinin işleneceğini aylar önce haber aldıkları halde ihbarın gereğini yerine getirmedikleri gerekçesiyle ceza almıştı.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerine yönelik soruşturma kapsamında 12’si Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’na görevli, biri “İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü Görevlileri” başlığı altında olmak üzere 13 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü anlaşıldı. Savcılığın 15 Ekim 2015 tarihli ayırma kararına göre soruşturmanın Trabzon ayağında, “Cinayetten haberdar olup önleme yükümlülüklerini yerine getirmemek” yönünden, İstanbul ayağında ise “Cinayet günü Akbank Pangaltı Şubesi ATM görüntülerine yansıyan ve tetikçi Ogün Samast’a nezaret ettikleri düşünülen şüpheliler” yönünden inceleme yapılıyor. Bu dosya kapsamında, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile Metin Yıldız, Veysel Şahin ve Okan Şimşek gibi geçmişte yargılanıp ceza alan isimlerin yanı sıra daha önce haklarında dava açılmamış dokuz isim daha şüpheliler arasında yer alıyor. Trabzon Jandarması’nın Pelitli bölgesindeki altı haber elemanı üzerinde duruluyor. Bu altı isimden birinin, Yasin Hayal’in arkadaşlarından ve Ramazan ayında birlikte davul çaldığı Süleyman Kartal olduğu belirlendi. Kartal, 7 Aralık 2013’te İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’nde alınan ifadesinde, Hayal’in Mc Donalds’a yönelik bombalı saldırı sonrası Trabzon Emniyeti Müdürlüğü İstihbarat Şubesi’nden Muhittin Zenit’e bilgi verdiğini söyledi. Dink Davası kapsamında tutuklu yargılanan Zenit, suikast planını bir yıl önceden öğrendiği halde raporlarına yansıtmamakla suçlanıyor.

Kartal, ifadesinin devamında, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’na bilgi verenlerden olduğunu belirterek, “Jandarma İstihbarat görevlileri Okan Şimşek ve Veysel Şahin ile ilişkisinin bulunduğunu, jandarmanın kayıtlı haber elemanı olmamakla birlikte devlete yararlı olmak ve suçluların yakalanmasına yardımcı olmak maksadıyla bilgi verdiğini” söyledi. Kartal’ın görüştüğü Şimşek ve Şahin, daha sonra Hayal’in eniştesi Coşkun İğci ile ilişki kurarak, cinayetten yaklaşık altı ay önce suikast planından haberdar olmuştu. Fakat bu ihbarın gereği yerine getirilmemişti. Bu nedenle Şimşek ve Şahin’in de aralarında olduğu dört jandarma hapis cezası almıştı.

Hayal: Jandarma ile olumlu diyalogumuz vardı

Bu arada, o dönemin Merkez İlçe Komutanı Mehmet Altınel “Haber elemanlarını bilmemekle beraber Trabzon Jandarma Komutanlığı istihbarat ağının güçlü olduğunu, çektikleri duyumlardan biliyordum” diye konuştu. Başçavuş Nazmi Tamer ise Pelitli belediye başkanın şoförü E.T. ile büfe sahibi I.K.’nin zaman zaman bilgi paylaşımında bulunduğunu söyledi. Başçavuş Tamer’in adı, Yasin Hayal’in ifadesinde “Nazmi başçavuş” olarak geçti. Hayal’in, ifadesinde, “Mahallemiz jandarma bölgesindedir. Mahallemize bakan jandarma, benimle olumlu diyalog içindeydi. Beni sık sık karakola davet ediyorlardı. Hatta Ogün Samast’ı da tanıyorlardı. Erhan Tuncel’in iyi bir arkadaş olduğunu, onunla diyalog içinde olmam gerektiğini söylüyor, ’Samast da iyi bir çocuğa benziyor’ diyorlardı. Ben bu yakın ilgiden dolayı izlendiğim düşüncesindeydim. Jandarma’dan Nazmi başçavuş, Fatih isimli bir uzman çavuş, konuştuğum kişiler arasındadır” demesi dikkat çekiyor.