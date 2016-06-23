Dink cinayeti davası yarın devam edecek; sanıklar arasında 'gerizekalı' tartışması yaşandı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katledilmesiyle ilgili kamu görevlileri ve ana davanın birleştirilmesiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'ü tutuklu 35 sanıklı davanın 7. duruşması yapıldı. Yarına ertelenen duruşmada, dönemin Trabzon İstihbarat Şube Amiri tutuklu sanık Ercan Demir ile, Dink cinayetinde ‘büyük abi’ olarak anılan ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Erhan Tuncel arasında gerginlik çıktı. Gerginlik sırasında Ercan Demir’in “Adama bakın bana gerizekalı diyor” dediği duyuldu.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu bulunan sanıklar eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Ercan Demir hazır bulundu. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, polis memuru Muhittin Zenit ile ana dava dosyasında yer alan Erhan Tuncel'in de aralarında bulunduğu 8 tutuksuz sanığın da hazır bulunduğu duruşmaya, tutuklu sanıklardan Ogün Samast ve Yasin Hayal ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

"DDK müfettişlerinin hazırladığı yoruma dayalı rapor gerçeği yansıtmıyor”

Savunmasına devam eden dönemin Trabzon İstihbarat Şube Amiri tutuklu sanık Ercan Demir, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) Dink cinayetine ilişkin hazırladığı raporda kendisiyle ilgili bölümleri eleştirdi. Demir, "Benimle ilgili somut bir tespit yokken, DDK'da ise iddialar şaha kalkmış. Engin Dinç neden 2 farklı ifade veriyor. O dönem sorumlu müdür olan Reşat Altay burada. DDK müfettişlerinin hazırladığı yoruma dayalı rapor gerçeği yansıtmamaktadır" diyerek tutuklama gerekçelerinden birinin de DDK raporu olduğunu belirtti. Demir, "Erhan Tuncel'in sorunlu olduğunu ve yardımcı istihbarat elemanlığından ayrılmak istediğini şube müdürümüze bildiriyoruz. Engin Dinç de bunu Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay'a bildiriyor. Reşat Altay "İsterseniz ben de görüşeyim" diyor. Engin Dinç ise Erhan Tuncel'i makamına çağırıyor" dedi.

“Erhan Tuncel kurnaz olabilir”

"Katil gibi yargılanıyorum, 18 aydır tutukluyum" diyen Demir, "Erhan Tuncel ile yapılan görüşmeye ihtiyaç olduğunda, yardım talep edildiğinde katıldım. Ben o zaman Erhan Tuncel'in niyetini anlamıştım. Erhan Tuncel cinayet bilgisini Şubat'ta söylüyor, Nisan ayında ayrılmak istiyor. Erhan Tuncel, kurnaz olabilir, bizde iyi kötü birşeyler anlıyoruz. Erhan benim dengim değil. İhtiyaç olduğunda görüşmeye katılıyorum. Erhan Tuncel zaten beni tanımaz, beni 'Renkli gözlü müdür' diye bilir. Adımı bile bilmiyor" şeklinde konuştu.

“A dama bakın bana gerizekalı diyor”

Erhan Tuncel'in, savcıya gönderdiği yazısında "...Şerefsizi def ettim gitti. Yapı kurabilecek imkan ve zekası yoktur" ifadelerini kullandığını söyleyen Demir, "Şahsıma ve personelime hakaret ediyor. Adama bakın bana gerizekalı" diyor” şeklinde konuştu. Bunun üzerine sanık Demir ile Erhan Tuncel arasında tartışma çıktı.

Erhan Tuncel: Hakim bey ne zaman iftiralarına cevap vereceğim

Erhan Tuncel: Hakim bey, ne zaman iftiralarına cevap vereceğim.

Ercan Demir: Kendisi muhatabım değil, karışamaz. El yazısıyla yazmış. Şahsıma ve personelime hakeret ediyor. Ailemi sorgulama cesareti gösteriyor.

Erhan Tuncel: Yine göstereceğim

Ercan Demir: Sizin (mahkeme heyeti) gözünüzün önünde oluyor...

Erhan Tuncel: Ağır cümleler kuruyor

Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar: Birisi savunma yaptığında notu alırsın. Soru sorma zamanı geldiğinde sorulmasını istediğin sorunu sorarsın. Savunma yapan kişiye müdahale etme.

“Ailemi ve şahsımı sorgulamak kimsenin haddi de cüreti de değildir”

Tekrar savunmasına devam eden Demir, Erhan Tuncel'in söz konusu el yazısı ile yazdığı yazıya değinerek, "Ailemi ve şahsımı sorgulamak kimsenin haddi de cürretti de değildir. Erhan Tuncel bunları tutuklu olduğunda yazıyor. Birisi birşey getiriyor ki söylüyor" diye konuştu.

“Ercan Demir’in feda edilmesiyle sorun çözülür mü, çözülemez”

Erhan Tuncel'in "Ogün Samast'la ilgili onlara bilgi vermedim" dediğini ve bunun kendi beyanlarında da mevcut olduğunu aktaran Demir, "DDK'nın bunu görmemesi imkansız. Erhan Tuncel, "...Ankara'ya gidicem, sizi şikayet edicem" diyor ve o dönemde cinayet ihbarında bulunuyor. Bütün bunlar çelişkidir. Biz anladık Ercan Demir feda edilmek isteniyor ortada. Ercan Demir'in feda edilmesiyle bu sorun çözülebilir mi? Çözülemez" ifadelerini kullandı.

“Masum öldü diye masumiyeti öldürmenin anlamı yok”

Demir, "Bir masum öldü. Kabul edilebilir değil. Emeğimiz gayretimiz var. Masum öldü diye masumiyeti de öldürmenin anlamı yok. Cinayeti önlemeye çalıştık. Birileri bu gayretimizi görmeyebilir. Ama çalışmalarımız ortada" diye konuştu. FETÖ'ye üye olmadığını tekrarlayan ve kendi telefonlarının da dinlendiğini söyleyen Demir, "Benim ne olduğumu Engin Dinç bilir. Engin Dinç Allah'tan korkuyorsa çıksın söylesin" dedi.

“Kim kiminle görüşmüş”

Twitter fenomeni olan Fuat Avni'nin hesabından kendisini "derinlerin kullandığı kişi' diye yazdığını, bazı sitelerde 'Ergenekoncu' diye haber yapıldığını, mahkemede ise FETÖ üyesi olmakla suçlandığını söyleyen Demir, örgüt üyeliği iddialarını reddetti. Yargılanan 26 kamu görevlisinin 2007 yılındaki telefon görüşmelerinin TİB'ten istenmesini talep eden Demir, "Kimin kiminle görüşmüş. Kim kiminle kanka, kim kiminle dost ortaya konur. Hodri meydan. Kimin FETÖ üyesi olup olmadığı belli olur. Biz Engin Dinç ile hasımız. Ancak insanın birbirini sevmemesi başka bir şey, doğruları söylemesi başka bir şey" diye konuştu.

“Benim Reşat Altay’a bilgi verme yetkim yok”

Erhan Tuncel'in ifadesinde, Reşat Altay'a cinayete ilişkin bilgi verilmediğini söylediğini aktaran Demir, "Şube müdürünü aşarak, müdüre gidemezsiniz. Hiyerarşik bir sistemi atlayamazsınız. Tepki görürsünüz. Benim Reşat Altay'a bilgi verme yetkim yok. Toplantı ortamında arz ederim. Niye bana bu anlamda suçlama var. Anlamak mümkün değil. Sonuç olarak İstanbul'a, Valiye ya da jandarmaya da bilgi verme yetkim yoktur" dedi.

“Astlar üstleri yönetmez”

Erhan Tuncel'in görevine son verilerek, bilgi akışının kesildiği iddialarına da cevap veren Demir, "Bir bilgi akışı olacak ki kesilsin. Olan bir şeyi kesebilirsiniz. Erhan Tuncel ile çalışan ilgililerin beyanları ortada. Buna bakabilirler. Astlar üstleri yönetmez. Astlar düşüncesini sunar, üstler kabul eder ya da reddeder" şeklinde konuştu.

“Erhan Tuncel cinayetten sonra gözaltına alınmadı, misafir edildi”

Belgelerin imha ettiği iddialarını da redden Demir, Erhan Tuncel'in de cinayetten sonra yasadışı gözaltına alındığı iddialarına da cevap verdi. Demir, "Erhan Tuncel cinayetten sonra gözaltına alınmadı, misafir edildi. Erhan Tuncel'in de misafir oluğuna ilişkin ifadesi mevcuttur. Erhan Tuncel'e nescafe de ikram ettik, normalde gözaltındakine nescafe ikram etmiyoruz. Ayrıca istihbarat şubede nezarethane yoktur. Erhan Tuncel ifadesinde "Ogün Samast'ı tanımadığını söylüyor. Ogün'ün babası ise "Televizyonda gördüğüm kişi benim oğlum" diyor. Ogün Samast'ın, Yasin Hayal ve Ersin Yolcu da işin içine girince Erhan Tuncel'e 'Gel, bunlar senin konuştuğun insanlar' diyoruz. Sonuç olarak Erhan Tuncel'e gözaltı yok" şeklinde konuştu.

“Delikanlı ol doğruları konuş”

Sanıklar Ercan Demir ve Erhan Tuncel arasındaki gerginlik davaya ara verildikten sonra da devam etti. Erhan Tuncel, Demir'e hitaben, "Delikanlı ol, doğruları konuş" dedi. Demir de "Belgelerle konuşuyoruz" diye cevap verdi. Gerginliğin devam etmesi üzerine jandarma mahkeme salonundaki herkesi dışarı çıkardı.