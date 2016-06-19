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Dink cinayeti davası devam ediyor; kamu görevlileri savunma yapacak

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan duruşmalar üç gün boyunca devam edecek

19 Haziran 2016 23:04

Hrant Dink cinayeti davasında yeni celse 20-21-23 Haziran tarihlerinde görülecek. Duruşmada, dönemin Trabzon İstihbarat Şube Amiri Ercan Demir ve Trabzon Emniyet’te görevli polis Muhittin Zenit’in savunmalarının alınması bekleniyor.

Dink cinayetinde, aralarında Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, İstanbul Emniyeti eski Müdürü Celalettin Cerrah, Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanları Ramazan Akyürek, Sabri Uzun, Ahmet İlhan Güler, Trabzon Emniyeti Eski Müdürü Reşat Altay’ın bulunduğu kamu görevlilerinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görülmeye başlanacak.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan duruşmalar üç gün boyunca devam edecek.

Birleştirilen Dink cinayeti davasının ikinci duruşması 24-25-26 Mayıs tarihlerinde görülmüştü. İlk iki gün kamu görevlileriyle ilgili iddianamenin yanı sıra, dava dosyasıyla birleştirilen Mülkiye eski Müfettişlerinden ve halen Ordu Vali Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Ali Özkılıç hakkında kabul edilen iddianame de okunmuştu. Üçüncü günde, dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay savunma yapmıştı.

Altay savunmasında,  2006 yılında Trabzon’da göreve geldiğini ve Dink cinayeti öncesinde ve sonrasında hiçbir birimden kendisine cinayet tasarısıyla ilgili bilgi verilmediğini iddia etmişti. Altay, Yardımcı İstihbarat Elemanı olan Erhan Tuncel’in elemanlıktan çıkartılmasıyla ilgili olarak “Bana kimse Erhan Tuncel’in Dink cinayeti tasarısını yapan gruptan bilgi getirdiğini söylemedi” demişti.

Pazartesi başlayacak duruşmada, önce Trabzon Emniyet’te görevli polis memuru olan ve ikinci duruşmada tahliye edilen sanık Muhittin Zenit’in savunma yapması bekleniyor. Ardından da tutuklu yargılanan, dönemin Trabzon İstihbarat Şube Amiri Ercan Demir’in savunmasına geçilecek.

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