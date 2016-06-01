Dink davasında bazı şüphelilere takipsizlik kararı verilmesi AYM’ye taşındı

Dink cinayetinde kamu görevlileriyle ilgili yürütülen soruşturmada, aralarında dönemin İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör ve Ergenekon davası sanıklarından Veli Küçük’ün de bulunduğu bazı şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verilmiş, Dink ailesi avukatlarının takipsizlik kararına yaptıkları itirazlar da reddedilmişti. Avukatlar Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Hrant Dink cinayeti davasında, Dink ailesi avukatlarının takipsizlik kararına karşı yaptıkları itirazlarının reddedilmesi üzerine, adil ve tarafsız yargılama hakkının ve etkin başvuru hakkının ihlâl edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru yapıldı.

Başvuru dilekçesinde, ihlâl kararı verilmesi, şüpheliler hakkında iddianame düzenlenmesi ve etkin soruşturma yapılması talep edildi.

Dink cinayeti soruşturmasında, kamu görevlileri ile ilgili iddianame hazırlayan savcılık, bazı şüpheliler hakkında takipsizlik kararı vermişti.

Takipsizlik kararı verilen şüpheliler arasında Ergenekon davası sanıklarından emekli Tuğgeneral Veli Küçük, Kemal Kerinçsiz, İstanbul Valisi eski Yardımcısı Ergun Güngör, emekli MİT görevlisi Özel Yılmaz da bulunuyor.

AGOS’un haberine göre, AYM’ye başvuru dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Hrant Dink cinayeti ile ilgili başta kamu görevlileri olmak üzere tüm sorumluların tespiti konusunda etkin ve adil bir soruşturma yürütülmediği, Devletin tüm kurum ve kuruluşları ile cinayetin çözümü için göstermeleri gereken çabayı gösterilmedikleri, İstanbul C. Başsavcılığının 19.10.2015 tarihli kararı ile haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında ismi zikredilen 24 şüpheli hakkında etkin soruşturma yapılmadığı, haklarında iddianame düzenlenmesini gerektiren deliller bulunmasına rağmen İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, Bakırköy 8.Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu raporlarına, soruşturma ve dava dosyasında bulunan delil ve olgulara aykırı olarak iddianame düzenlenmediği ve bu karara yönelik yaptığımız itirazın hukuka aykırı olarak reddedilmesi nedenleri ve yukarıda anlattığımız neden ve gerekçelerle ihlal kararı oluşturulması ve bahse konu şüphelilerin bir kısmı hakkında iddianame düzenlemesi ve bir kısmı hakkında ise etkili soruşturma yapılması yönünde karar oluşturulmasını talep etmekteyiz.”

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