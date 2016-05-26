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Yasin Hayal, Dink ailesinden özür diledi: Samast’ın olayın içinde olduğunu bilseydim silah vermezdim!

Mahkeme Başkanı tahliyesini isteyen Hayal'e "Sen zaten tutuklu değil, hükümlüsün" dedi

26 Mayıs 2016 21:21

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada söz alan hükümlü Yasin Hayal, Dink Ailesi'nden ve Orhan Pamuk'tan özür diledi. Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin 35 sanığın yargılandığı davada söz alan hükümlü Yasin Hayal, "Mahkeme heyeti huzurunda Dink Ailesi'nden özür diliyorum. Ogün Samast’ın böyle bir olayın içinde olduğunu bilseydim ona silah vermezdim" dedi. Önceki duruşmaya getirilirken Yasin Hayal “Akıllı ol akıllı” dediği Orhan Pamuk için “İstem dışı sarf ettiğim sözlerden dolayı özür diliyorum” dedi.

NTV’de yer alan habere göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmada, sanıklardan eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay’ın çapraz sorgusu yapıldı.

Altay'a tutuklu sanıklardan eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ile kimi sanıkların avukatlarınca bazı sorular soruldu.

Altay'ın tecrübeli bir emniyet mensubu olduğunu ve istihbarat şubede de görev yaptığını anımsatan Yılmazer, Dink cinayetinde sorumluluğun sadece şube müdürlerine yüklenemeyeceğini söyledi.

Yardımcı istihbarat elemanlarının hiçbir şekilde olaylara karışamayacağını vurgulayan Yılmazer, Altay'a "Erhan Tuncel hakkında, 'olaylara karışabilir' diye size bilgi geldi. Bu durum karşısında ne yaptınız?" diye sordu.

Altay, "O güne kadar bana istihbarat şube dairesinden Erhan Tuncel hakkında hiçbir şekilde rapor gelmedi. Ben olay yaşandıktan sonra yardımcı istihbarat elemanı Tuncel’in bu olayda adının geçtiğini öğrendim. Ayrıca ben istihbarat şubedeki müdürlere güvenmek zorundayım. Onları muhatap alırım" yanıtını verdi.

 

"Böyle bir olayın içinde olduğunu bilsem Ogün Samast’a silah vermezdim”

 

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlanan hükümlü sanık Yasin Hayal söz alarak, "Mahkeme heyeti huzurunda Dink Ailesi'nden özür diliyorum. Ogün Samast'ın böyle bir olayın içinde olduğunu bilseydim ona silah vermezdim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Hayal'in sözlerine karşılık mahkeme heyeti başkanı Canel Rüzgar da, "Sen zaten tutuklu değil, hükümlüsün" şeklinde konuştu.

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Yasin HayalOgün SamastHrant Dink davası

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