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Terör örgütüne yardımla suçlanan başmüfettiş, Dink cinayeti ana davasında yargılanacak

Özkılınç, Mülkiye Başmüfettişi sıfatıyla cinayette sorumluluğu bulunana kamu görevlilerinin tespiti için görevlendirilmişti

10 Mayıs 2016 17:59

Can Bursalı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin tespiti için ön inceleme ve araştırma raporları düzenlemekle görevlendirilen dönemin Mülkiye Başmüfettişi, şimdinin Ordu Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkılınç hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek” ve “bulmak için görev aldığı kamu görevlilerini kayırıp, tam tersine kasıtla; tespit edilmelerine engel olduğu" iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi.  Ayrıca iddianamenin Hrant Dink cinayetiyle ilgili yürütülen ana davayla birleştirilmesi de kararlaştırıldı.

Kabul edilen ve birleştirilen iddianamede, Özkılınç'ın, Dink cinayeti davasının sanıkları arasında yer alan dönemin Mülkiye Başmüfettişi Şükrü Yıldız ile müşterek düzenledikleri 13 raporun hiçbirinde, bilinçli olarak "Hrant Dink'in, Yasin Hayal tarafından her ne pahasına olursa olsun mutlak surette öldürüleceğine" ilişkin bilgiyi içeren F3 buluşma ve F4 haber raporlarını kullanmadığı ifade edilmişti.

Mehmet Ali Özkılınç

7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemi

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyelik ve yöneticilik iddiasıyla da yargılanan kamu görevlilerinin, Hrant Dink cinayetine katkıda bulundukları iddiasının tespitini engellediği suçlaması yöneltilen Özkılınç’ın 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Özkılınç’ın Hrant Dink cinayetine ilişkin düzenlediği raporlarda 'FETÖ/PDY örgütünün amaçları doğrultusunda hareket ederek, örgüt yöneticisi ve üyelerini koruduğu' iddia edildi.

Eşi, kızları, oğlu ve kardeşi şikayetçi olmuştu

Özkılınç hakkında Hrant Dink’in eşi Rakel Dink, kardeşi Hosrof Dink, kızları Delal ve Sera Dink ile oğlu Arat Dink şikayetçi olmuştu.

 

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