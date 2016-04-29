Hrant Dink cinayetinde yeni iddianame: Başmüfettişin 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin tespiti için ön inceleme ve araştırma raporları düzenlemekle görevlendirilen dönemin Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Ali Özkılınç hakkında ‘cinayete katkıda bulunduğu iddia edilen kamu görevlilerinin tespitinin engellenmesi kastıyla hareket ettiği’ iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Özkılınç'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezalandırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili'nin imzasını taşıyan yeni iddianamede "Mülkiye Başmüfettişi'nin 'bulmak için görev aldığı' kamu görevlilerini kayırıp, tam tersine kasıtla; tespit edilmelerine engel olduğu" ifadeleri yer aldı.

İddianamede, şikayette bulunanların, Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, kardeşi Hasrof Dink, oğlu Arat Dink ile kızları Delal ve Sera Dink olduğu belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Özden Atik’in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Özkılınç'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezalandırılması istendi. Özkılınç'ın düzenlenen raporların tümünde 'FETÖ/PDY örgütünün amaçları doğrultusunda hareket ederek, örgüt yöneticisi ve üyelerini koruduğu' iddia edildi.

İddianamede, suç tarihinde Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Mehmet Ali Özkılınç'ın, Hrant Dink'in öldürülmesinde sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin tespiti için ön inceleme ve araştırma raporları düzenlemek için görevlendirildiği belirtildi.

“Mutlak suretle öldürüleceğine

ilişkin raporları kullanmama...”

Şüpheli Özkılınç'ın, Dink cinayeti davasının sanıkları arasında yer alan dönemin Mülkiye Başmüfettişi Şükrü Yıldız ile müşterek düzenledikleri 13 raporun hiçbirinde, bilinçli olarak "Hrant Dink'in, Yasin Hayal tarafından her ne pahasına olursa olsun mutlak surette öldürüleceğine" ilişkin bilgiyi içeren F3 buluşma ve F4 haber raporlarını kullanmadığı ifade edildi.

Davaların birleştirilmesi talep edildi

Yeni iddianamenin ayrıca, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Hrant Dink suikastine ilişkin "Kamu görevlilerin ihmalinin" de bulunduğu ana davayla birleştirilmesi talep edildi. Mahkeme, dönemin Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Ali Özkılınç hakkında hazırlanan iddianamenin kabul ya da reddine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.