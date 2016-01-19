Hrant Dink cinayetinde 10 kez kopyalanmasına rağmen kaybolan görüntüler poliste mi?

Hrant Dink cinayetine ışık tutabilecek Akbank görüntülerinin banka şubesinden farklı zamanlarda 10 kez ‘kopyalanarak’ alındığı ortaya çıktı. Şube müdürünün kendilerini “İstihbarat, asayiş, terör büro” şeklinde tanıtan kişilere görüntülerin 10 kopyasını verdiğini ve en son orjinal kayıdı da verdiğini söyledi.

Al Jazeera’den Selahattin Günday’ın haberine göre, banka müdürü, gelen polislerin kendilerini “İstihbarat, asayiş, terör büro” şeklinde tanıttıklarını söyledi. Hrant Dink cinayetinin işlendiği günlerde olay mahallindeki Akbank şubesinin müdürü olan B. İ. görüntülerin bankadan 'kopyalanmak suretiyle' alındığını, bu işlemin cinayeti izleyen günlerde sık sık tekrarlandığını, en sonunda polise görüntülerin orijinal halini de verdiğini söyledi.

Akbank güvenlik kamerasından alınan görüntüler, bundan tam 9 yıl önce işlenen Dink cinayetini aydınlatabilecek en önemli kanıtlarından biri. Hrant Dink, saat 14.57’de vurulmuştu. Polis, bu sebeple cinayet saatinden önce bölgedeki hareketliliği incelemeye aldı. Akbank kamerası bu hareketliliği iyi gösterebilecek bir açıda kayıt yapıyordu.

Cinayet günü Hrant Dink, tetikçi Ogün Samast ve bazı jandarma görevlileri sokaktaki Akbank Şubesinin ATM (para çekme makinası) kamerasına takıldı. Cinayet günü bankadan alınan görüntünün ise saat 10.00 ile 12.00 arasındaki bölümünün silinmiş olduğu belirlendi.

“10 kez kopyasını verdim”

Bankanın o dönemdeki müdürü telefon görüşmemizde, görüntülerin kopyasının kendisinden tam 10 kez alındığını belirtti. İsmini açıklamadığımız banka müdürü, “ Ben sadece görüntüleri verdim. Birisi aldı, öteki aldı, öteki aldı. Herkes aldı benden. Tüm polisler geldi teker teker aldı benden” dedi.

Görüntülerin bir bölümünün silindiğini hatırlatmamız üzerine banka müdürü, “Görüntülerin kaybolması…10 tane polis şeyi varsa, hepsinde var görüntü” diye konuştu.

"Son gelen polise orijinal tüm görüntüleri verdim"

Cinayet günü ve daha sonraki günlerde polislerin gelerek sürekli görüntü istemeleri üzerine son gelen polise ‘görüntülerin kopyasını değil orijinali ile birlikte tamamını verdim” dedi.

“Asayiş, terör ve istihbarat büro…”

Görüntüleri alan polislerin kendilerini ‘asayiş büro, terör büro ve istihbarat büro polisleri’ olarak tanıttığını ifade etti. Görüntüleri verirken sadece bir kez tutunak tuttuğunu ifade eden banka müdürü, tutanağın da eski soruşturma savcılığına verildiğini belirtti. Banka müdürünün sözünü ettiği tutanak kayıp. Dava dosyasında da soruşturma dosyasında da bu tutanak yok. Dolayısıyla görüntünün kopyasını alan personelin ismine de ulaşılamadı.

"Görüntüyü alan kişiyi tanıyamayabilirim"

Soruşturma kaynakları görüştükleri banka müdürünün “Görüntüleri alan kişiyi yeniden görürsem tanırım’ dediğini belirtti.

Banka müdürü, olayın ardından uzun zaman geçtiğini bu nedenle de görüntüyü alan polisleri 'görse de tanıyamayabileceğini” söyledi.

Bu görevlinin tespit edilmesi halinde, görüntünün tamamına ulaşılabilme ihtimali’ üzerinde duruluyor. Ancak şu ana kadar banka müdürüyle yüzleştirilen veya müdüre fotoğrafları gösterilen herhangi bir polis ya da jandarma personeli olmadı.