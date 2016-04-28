Hrant Dink davasında sanıkların redd-i hâkim talebi kabul edilmedi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin görülen davanın sanıkları, eski EGM İstihbarat Daire Başkanlığı Azınlıklar Masası Büro Amiri Yılmaz Angın ve eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in 'mahkeme heyetinin tarafsız olamayacağı' gerekçesiyle bulundukları redd-i hakim talebi kabul edilmedi.

Agos'tan Uygar Gültekin'in haberine göre mahkeme, redd-i hakim kararını karara bağlamak için dosyayı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ikinci heyetine göndermişti. Talepleri inceleyen mahkeme heyeti, sanıkların talebini “tarafsızlığa gölge düşürecek sebeplerin mevcut olmadığı” gerekçesiyle reddetti. Sanık avukatlarının redd-i hakim talebinin kabul edilmemesine itiraz etmeleri bekleniyor.

Hrant Dink cinayeti davasında kim kimdir?

Aralarında Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Muhittin Zenit, Celalettin Cerrah, Sabri Uzun, Reşat Altay ve Engin Dinç’in de bulunduğu 26 sanıklı Dink cinayeti ana davasının ilk duruşması 19 Nisan’da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. İlk duruşmada, sanıklar Yılmaz Angın ve Ali Fuat Yılmazer mahkeme heyetinin tarafsız olamayacağı gerekçesiyle redd-i hakim talebinde bulunmuştu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Muhittin Zenit ve Özkan Mumcu’nun tahliyesine karar vermiş, mahkeme savcısı tahliye talepleriyle ilgili olarak itirazda bulunmuş ve karar düzeltmesi istemişti.

Bir kamu görevlisi daha sanık oldu

Dink cinayetinde kamu görevlileriyle ilgili açılan davanın yanı sıra savcılık tarafından devam eden bir soruşturma daha yürütülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Fidan, daha önce Devlet Denetleme Kurulu üyesi ve Mülkiye Müfettişi olarak görev yapan Mehmet Ali Özkılıç hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım ettiği” iddiasıyla iddianame düzenledi. Başsavcı Vekili Fidan, iddianameyi devam eden davayla birleştirilmesi talebiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Başsavcı Vekili İrfan Fidan hazırladığı iddianamede, “‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yöneticisi ve üyesi konumunda bulunan şüpheliler tarafından gerçekleştirilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi eylemine katkıda bulunan kamu görevlilerinin tespitinin engellenmesi kastıyla hareket ettiği, amacının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yardım olduğu” iddiasında bulunuldu.

İddianamede, “Mehmet Ali Özkılıç’ın görevde olduğu dönemde, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı yetkililerinin yargılanmasının önüne geçmek yönündeki iradesini sürdürdüğünün değerlendirildiği” ifadelerine yer verildi.

Mülkiye Başmüfettişi'nin görevini sürdürdüğü sırada Dink cinayeti kapsamında kamu görevlileri ile ilgili hazırladığı 13 farklı raporda, Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün hazırladığı ‘HrantDink’in Yasin Hayal tarafından her ne pahasına olursun mutlak suretle öldürüleceğine’ ilişkin bilgiyi içeren 17 Şubat 2006 tarihli F3 buluşma ve F4 haber raporunu kasıtlı olarak kullanmadığı iddia ediliyor.