Hrant Dink cinayetinin kayıp raporu ortaya çıktı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin iddianamede, Trabzon Emniyeti’nde görevli iki polis ile haber elemanı Erhan Tuncel arasında yapılan 12 Eylül 2006 tarihli, “F3” adı verilen “buluşma raporu” gün yüzüne çıktı. Raporda, Tuncel ile buluşmadan sonra görüşmenin içeriğini konu alan bir “F4” raporu hazırlandığı ifade ediliyor. Savcılık, cinayetten dört ay önce yapılan bu görüşmede Tuncel’in iki polise tetikçi Ogün Samast’ın adını verdiğini ve cinayetin detaylarının anlattığını düşünüyor. Ve söz konusu F4’ün cinayetten sonra yol edildiği ve Emniyet’in arşivinden silindiği iddia ediliyor.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Dink İddianamesi’nde yer verilen bilgiye göre, kendisi de 26 sanık arasında yer alan Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Engin Dinç, Trabzon Emniyeti’nde yaptırdığı araştırmada cinayete ilişkin 16 klasör evrak bulmuştu. Dinç tarafından savcılığa sunulan klasörler içinde, 14 Eylül 2006 tarihli “F3” adı verilen, emniyet görevlileri ile Yardımcı İstihbarat Elemanı (YİE) Tuncel’in buluşma raporu da çıktı.

Bu “11” numaralı rapora göre Trabzon İstihbarat Şubesi’nde görevli “Memduh Aydın” kod adlı Mehmet Ayhan ile “Ünal Kartal” kod adlı Mehmet Uçar adlı polisler 12 Eylül 2006’da “Mehmet Kurt” kod adlı Erhan Tuncel ile Yomra’da buluştu.

Görüşme sonrası hazırlanan F3 raporunda, “radikal dini gruplar” hakkında konuşulduğu ifade edildi. Raporda, “Örgütsel gelişmeler ve legal alan faaliyetleri konusunda aldığı bilgileri zamanında aktarması talimatı verilmiştir” denildi. Görüşme bitiminde Tuncel’e 150 TL ödendiği yazıldı. Raporda asıl dikkat çeken husus, “Buluşmada elde edilen bilgiler F4 haber formuna çıkarılmıştır” ifadesi oldu.

YİE ile yapılan görüşmenin içeriği ve dökümü anlamına gelen söz konusu F4, Trabzon Emniyeti ve İstihbarat Dairesi’nin arşivinde yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Buluşmaya katılan Uçar, kendisinin aracı kullandığını, görüşmeyi arka koltukta oturan Ayhan’ın yaptığını belirterek, “Bu notlar esas alınarak F/4 raporunu düzenledik. Uzun zaman geçmesi, o tarihte yeni memur olmam, buluşmada araç kullanmam nedeniyle görüşmenin ve görüşme üzerine düzenlenen F/4’ün içeriğini hatırlamıyorum” dedi. Uçar ayrıca, raporda geçen “F4 haber formuna çıkarılmıştır” ifadesinin matbu bir cümle olabileceğini ve çıkarmayı unutmuş olabileceklerini savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bunun üzerine kayıp F4’ü Trabzon Emniyeti’ne sordu. Trabzon İstihbarat Şubesi’nce gönderilen yazıda; evrakın o tarihte “sehven düzenlendiğini” ve bu amaçla, altında “sehven düzenlenmiştir” şeklinde şerh düşülen ikinci bir F3 raporunun tanzim edildiğini belirtti. Ancak savcılıkça yapılan incelemede, düzeltilmiş F3’ün o tarihte İstihbarat Dairesi’ne gönderilmediği anlaşıldı. Bu nedenle, şerh düşülen F3’ün sonradan tanzim edildiği kaydedildi.

İddianamede, bu F4’te Erhan Tuncel tarafından verilen Dink cinayetine ilişkin tetikçi Ogün Samast’ın adı ve cinayetin detaylarının yer aldığı savunuluyor. Bu nedenle raporun, Trabzon İstihbaratı’nın ve İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nın kayıtlarından yok edildiği vurgulanıyor.