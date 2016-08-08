Dink ailesinin avukatı: Deliller cinayetten sonra da vardı, bugünkü gözaltı ve tutuklamalar 2007'de yapılabilirdi

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından uzun süre yerinde sayan birçok soruşturmada önemli gelişmeler yaşanıyor. Neredeyse 9 yılı sil baştan geçen, BirGün gazetesi yazarı ve Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada darbe girişiminden 12 gün sonra önemli gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeler, ana dava dosyasındaki sanıklarla birlikte yargılanmasına başlanan ve ‘FETÖ/PDY’ bağlantılı oldukları ileri sürülen kamu görevlilerinin ardından dönemin jandarma görevlilerine uzandı. Dink ailesinin avukatı, soruşturma kapsamında darbe girişiminin ardından yapılan işlemlere ilişkin, “Dink cinayetinin işlendiği 2007 yılı itibari ile etkin ve derinlikli bir soruşturma yürütülmeli, deliller toplanmalı bugün yapılan gözaltı ve tutuklama işlemleri o tarihte yapılmalı idi” dedi.

27 Temmuz günü 4’ü asker 5 şüpheli 31 Temmuz’da da aralarında askerlerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Böylece 1 Ağustos günü, Dink cinayeti soruşturması kapsamında ilk kez asker ayağında toplam 26 gözaltı yaşandı. 3 Ağustos günü ilk kez bir jandarma görevlisi tutuklandı; soruşturma savcısı Gökalp Kökçü tarafından ifadesi alınan şüpheli Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Dinç’in tutuklanmasına karar verildi. Aynı gün ardından, tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılan eski uzman jandarma Yusuf Bozca, Cumhuriyet Savcılığı’nın itirazı üzerine tutuklandı. 6 Ağustos günü ise Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinden Ergün Yorulmaz tutuklandı. Aynı gün Trabzon Eski İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Öz ile jandarma istihbarat görevlileri Adnan Acar ve Musa Yıldırım ise gözaltına alındı. Soruşturma ile ilgili olarak 25 şüphelinin ise İstanbul Terör Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları devam ediyor. Öz’ün de arasında bulunduğu 3 kişi ile birlikte emniyetteki gözaltı sayısı 28 oldu.

O dönemde de olabilirdi

Darbe girişiminin ardından, Dink cinayeti soruşturmasında ilk kez jandarma ayağında 28 gözaltı ve 3 tutuklamanın yaşanmasına ilişkin BirGün’den Zeynep Yüncüler’e konuşan Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, söz konusu gelişmelerin 2007 yılı içerisinde de olabileceğine vurgu yaptı. Av. Bakırcıoğlu şöyle devam etti:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bugün gerçekleştirdiği operasyon, yapılan gözaltı ve tutuklama işlemleri Hrant Dink cinayetini organize ve icra eden örgüte yönelik yapılan işlemlerdir. İstanbul ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin Dink cinayeti için organize olduklarına dair önemli deliller mevcuttur. Esasında Dink cinayetinin işlendiği 2007 yılı itibari ile etkin ve derinlikli bir soruşturma yürütülmeli, deliller toplanmalı bugün yapılan gözaltı ve tutuklama işlemleri o tarihte yapılmalı idi. Müdahil taraf gözaltı ve tutuklamalara yönelik değerlendirmemizi delilleri ve alınan ifadeleri inceledikten sonra yapacağız.”

Derinlikli soruşturulsunlar

Ayrıca, Av. Bakırcıoğlu, Dink cinayetinde rolü olduğu belirtilen ulusalcı yapılara ilişkin ise, “Soruşturmanın, Hrant Dink cinayetine giden süreçte cinayet için uygun zemin yaratılması uğraşı içerisine giren ‘ulusalcı’ yapı, kişi ve kurumları da içerek şekilde genişletilmesi ve bu kişi ve kurum görevlilerinin Dink cinayetindeki olası iştiraklerinin derinlikli şekilde soruşturulması gerektiği de açıktır” diye konuştu.