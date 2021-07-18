Dilipak: Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi, AK Parti’nin başının belası

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Türkiye tarihinde 18 Temmuz’da alınan kararları ve gelişmeleri yazdı. 1 Temmuz’da yürürlükten kaldırılan, kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ni yazılarında hedef alan Dilipak, 18 Temmuz, 2011 yılındaki Bakanlar Kurulu tarafından imzalanan “Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi”nin de “AK Parti’nin başının belası olduğunu” öne sürdü.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 18 Temmuz 1932 tarihli bir genelgesi ezanın Türkçe okunmaya başlandığını ve1941 yılında ise Arapça ezan yasağı getirildiğini hatırlatan Dilipak, “19. yüzyılda ‘3 tarzı siyaset’ tartışmaları beraberinde Türkleşme, İslamlaşma yanında Batılılaşma / Çağdaşlaşma: Muasırlaşma, hareketi sekülerleşmeyi de getirdi. Sultan Abdülaziz devrinde Ali Suavi, dini ibadetlerin Türkçeleştirilmesi gerektiğini alenen savunan ilk kişilerden biriydi” diye yazdı.

Bu sürecin Protestan İslam hareketinin ilk adımı sayılacağını öne süren Dilipak, ‘FETÖ’ ve benzer oluşumların bu süreçten ciddi etkilendiğini söyledi.

16 Haziran, Haziran 1950 tarihli TBMM oturumunda, ezanın “Arapça okunması halinde okuyan cezalandırılmaz” kararının oybirliği ile alındığını yazan Dilipak, 27 Mayıs darbesini yapanların ezanın tekrar Arapça okunmasının da gerekçe gösterdiğini ifade etti.

Dilipak yazısına şöyle devam etti:

"Bu arada, bugünün başka bir talihsizliği de, Lanzarotte’nin Bakanlar kurulunca kabulünün yıl dönümü olması. Bugün de İstanbul sözleşmesi ve bu sözleşme, AK Parti’nin başının belası olmuştur.

10 Eylül 2011 tarihinde yine bir cumartesi günü 2850 saylı Resmi Gazetede Lanzarotte sözleşmesi ile ilgili “2011-2060” sayılı Bakanlar kurulu kararı yayınlandı. Karar şöyle: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 25/10/2007 tarihinde Lanzarote’de imzalanan ve 25/11/2010 tarihli ve 6084 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi”nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. İmza: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı, R.T. Erdoğan Başbakan. Diğer imzacılar: B. Arınç, A.Babacan, B. Atalay, B. Bozdağ, S.Ergin, F. Şahin, E. Bağış, N. Ergun, F.Çelik, E. Bayraktar, T.Yıldız, M.Z.Çağlayan, S.Kılıç, M.M.Eker, H. Yazıcı, İ.N.Şahin, C. Yılmaz, E.Günay, M. Şimşek, Ö.Dinçer, İ.Yılmaz, V. Eroğlu, R.Akdağ, B.Yıldırım.”

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