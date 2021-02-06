Dilipak İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı: Belayı o gün kendi ellerimizle ve İstanbul adını lekeleyecek bir şekilde başımıza bela ettik

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında bir kez daha İstanbul Sözleşmesi’ni hedef aldı.

“Bundan sonra LGBT konusu da hep önümüze çıkacak. Bu konu adım adım bugünlere taşındı” diyen Dilipak, yazısında “İstanbul Sözleşmesi’ne giden yoldaki adımlar” olarak belirttiği geçmişteki kadın ve LGBT+’ların haklarına yönelik atılmış adımlara yer verdi.

Dilipak, “2011 Mayıs’ında ağuyu altın tas içre ve bala karıştırıp sunmuşlardı. Bugün bu işten nasıl kurtuluruz diye düşündüğümüz belayı o gün kendi ellerimizle ve İstanbul adını lekeleyecek bir şekilde başımıza bela ettik” görüşünü ifade etti.

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