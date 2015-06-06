DİHA: Valilik, kanlı mitingden üç gün önce 'olası can kayıplarına karşı' tedbir istedi

Dicle Haber Ajansı (DİHA), Diyarbakır Valiliği’nin, yüze yakın kişinin yaralandığı ve en az iki kişinin öldüğü HDP Diyarbakır mitinginden üç gün önce, emniyetten “muhtemel can kayıplarına karşı” güvenlik tedbiri alınmasını istediğini öne sürdü.

DİHA’nın sitesinde yayımladığı ve Diyarbakır Valiliği’nin İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği ileri sürülen belgede, “Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin muhtemel yaralanma veya can kayıplarına karşı tüm kapasitesini gözden geçirilerek lüzumu halinde kurumlarda hazır olacak iç düzenlemelerin yapılması” istendi.

Diyarbakır’da, bugün (5 Haziran 2015) yapılan HDP mitinginde yaşanan patlama, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Tarım Bakanı Mehdi Eker’in açıklamalarına göre iki, Türk Tabipler Birliği Diyarbakır Başkanı Cengiz Günay’ın açıklamasına göre dört kişinin ölüme neden oldu. Yüze yakın kişinin yaralandığı patlamaların sebebi henüz belirlenemdi. Enerji Bakanı Taner Yıldız, ilk açıklamalarda belirtildiğinin aksine patlamaların trafolardan kaynaklı olmadığını belirtirken, ANF “yaralıların vücutlarında barut izinin tespit edildiğini ve patlayıcılardan demir bilyelerin çıktığını” yazdı.

DİHA, patlama ertesinde yayımladığı bir haberde Diyarbakır Valiliği’nin 3 Haziran 2015 günü Emniyet Müdürlüğü’ne yazdığını ileri sürdüğü bir belge yayımladı. Belgenin tamamının fotoğraf olarak paylaşılmadığı haberde, “Vali Yardımcısı Mehmet Demir imzalı belgenin 2 Haziran günü ‘37732461.69721.(91210).2015/‘ nolu sayı ve ‘Açık Hava Toplantısı hk.’ konu başlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildiği” iddia edildi.

DİHA’nın internet sitesinde yayımladığı belgenin tam metni şöyle:

"07 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle, Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından 05/06/2015 günü saat 16.00 ile 19.00 arasında ilimiz İstasyon Meydanı'nda yapılması planlanan 'seçim mitingi' ile ilgili olarak, alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında, 05/06/2015 tarihinde saat 08.00'den itibaren aşağıdaki düzenlemelerin ifası lüzumlu görülmüştür.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca; tüm itfaiye araçlarının lüzumu halinde sevk edilmeye hazır hale getirilerek kurumla irtibat kurulmasını sağlayacak iletişim bilgilerinin ve (24) saat esasına göre görevlendirilecek sorumluların kişisel iletişim bilgilerinin gönderilmesi,

Karayolları 9, Bölge Müdürlüğü'nce; tüm iş makinelerinin lüzumu halinde sevk edilmeye hazır hale getirilerek kurumla irtibat kurulmasını sağlayacak iletişim bilgilerinin ve (24) saat esasına göre görevlendirilecek sorumluların kişisel iletişim bilgilerinin gönderilmesi,

DSİ X. Bölge Müdürlüğü'nce; tüm iş makinelerinin lüzumu halinde sevk edilmeye hazır hale getirilerek kurumla irtibat kurulmasını sağlayacak iletişim bilgilerinin ve (24) saat esasına göre görevlendirilecek sorumluların kişisel iletişim bilgilerinin gönderilmesi,

Orman İşletme Müdürlüğü'nce, Kent Ormanı'nda bulunan su vanalarının ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hazır edilmesi, ayrıca kurumla irtibat kurulmasını sağlayacak iletişim bilgilerinin ve (24) saat esasına göre görevlendirilecek sorumluların kişisel iletişim bilgilerinin gönderilmesi,

Dicle EPSAŞ İl Müdürlüğü'nce; olası elektrik kesintileri ve diğer konularda gerekli tedbirlerin alınması amacıyla kurumla irtibat kurulmasını sağlayacak iletişim bilgilerinin ve (24) saat esasına göre görevlendirilecek sorumluların kişisel iletişim bilgilerinin gönderilmesi,

İl Sağlık Müdürlüğü'nce, tüm ambulansların lüzumu halinde sevk edilmeye hazır hale getirilerek kurumla irtibat kurulmasını sağlayacak iletişim bilgilerinin ve (24) saat esasına göre görevlendirilecek sorumluların kişisel iletişim bilgilerinin gönderilmesi,

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nce; muhtemel yaralanma veya can kayıplarına karşı tüm kapasitensin (bina,araç-gereç,malzeme ve personel) gözden geçirilerek lüzumu halinde kurumlarda hazır olacak iç düzenlemelerin yapılması,

Görev verilen kurumların, kurum iletişim bilgileri ve (24) saat esasına göre görevlendirilecek sorumluların kişisel bilgilerinin 03/06/2015 günü saat 14.00'e kadar 0412 224…. Nolu faksa bildirilmesini önemle rica ederim"