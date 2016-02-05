DHKP-C'li Akkol'un öldürdüğü iki askerin aileleri: En ağır cezayı alsın

DHKP-C üyesi İsmail Akkol ve Mustafa Duyar, Özdemir Sabancı cinayetinden 5 ay önce 28 Eylül 1995’te Maslak’taki İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı önünde nöbet tutan askerlere saldırıda bulunmuştu. Saldırıda Tarkan Yağcı ve Savaş Serdar Öztürk adındaki iki asker şehit olmuştu. Şehit Yağcı’nın annesi Zahide Yağcı (70), 2 ay önce ortanca oğlunu sebebini bilmediği bir cinayete kurban verdiğini, bu nedenle televizyon izlemediklerini belirterek, “Evimizde yas var. Oğlumun katilinin yakalandığını komşularım söyledi” dedi.

Habertürk'ten Güngör Karakuş ile Hüseyin Öztürk'ün haberine göre, Akkol’un yakalanmasının az da olsa yüreğine su serptiğini ifade eden acılı anne, “Oğlumu şehit edenleri Allah’a havale ettim. Bir gün adaletin yerini bulacağına inanıyordum. Mustafa Duyar yakalandı, cezaevinde öldürüldü. İsmail Akkol, 20 yıldır nefes alıyordu. Acım dinmez ama yakalanması biraz içimi rahatlattı. Umarım cezaevinden çıkamaz. Oğlumun Edirnekapı’daki mezarına gidip ‘Katilin yakalandı’ diyeceğim” ifadesini kullandı.

‘’Davaya müdahil olacağız’’

Tarkan Yağcı ile şehit olan Savaş Serdar Öztürk’ün Ankara’da yaşayan babası Mahmut Öztürk de “Yakalandığını duyunca bir parça da olsa sevindim. Davaya müdahil olacağız” dedi. Öztürk, “Mustafa Duyar’a tatbikat yaptırılırken oradaydım. Evlatlarımızın yanına ‘Asker kaçağı arkadaşımızı getirdik’ diye yaklaşmışlar. Duyar konuşarak oyalamış, İsmail Akkol da sırtlarından vurmuş. Yani tetikçi İsmail Akkol. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum” diye konuştu.