Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında, İsmail Akkol'un ifadesine başvurulacak

Çağlayan Adliyesi'ndeki odasında DHKP-C'liler tarafından rehin alınarak öldürülen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında bugün tutuklanan Özdemir Sabancı suikastı sanığı DHKP-C örgütü üyesi İsmail Akkol’un ifadesine başvurulacak.

İsmail Akkol, önümüzdeki günlerde İstanbul Adalet Sarayı’na getirilecek soruşturmalarla ilgili savcılara ifade verecek. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015′de İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 6′ıncı kattaki odasında DHKP-C’li 2 terörist tarafından rehin alındıktan sonra şehit olmuştu.

Özdemir Sabancı suikastinin zanlısı DHKP-C'li İsmail Akkol ve Fadik Adıyaman önceki gün Söke'de silah ve patlayıcılarla yakalanmıştı. 20 yıl sonra yakalanan Akkol, 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün tutuklandı.