'DHKC'liler, Berkin Elvan dosyasındaki polislerin fotoğrafını yayınladı' iddiası

Çağlayan Adliyesi'nde rehine krizi yaşanırken, DHKC'lilerin savcının odasındaki soruşturma dosyasından çıkarttığı belgelerin fotoğrafını çekerek Twitter’a koyduğu iddia edildi.

‘umutadalet1234’ adlı hesapta yayınlanan belgelerde Berkin Elvan’ın öldüğü gün Petek Market önünde görevli polislerin fotoğrafları vardı.

Kenan Butakın'ın Vatan gazetesinde yayımlanan haberine göre, Elvan ailesinin avukatı Ebru Timtik, “Müzakereci heyetten öğrendim. Onların anlatımına göre eylemciler, Berkin Elvan’ın soruşturma dosyasını açarak incelemişler. Burada özellikle fotoğraflar dikkatlerini çekmiş. Berkin’in hayatını kaybettiği gün olay yerinde görevli emniyet personelinin fotoğrafları bunlar. Ancak fotoğraflarda kimlikleri yazmıyormuş, sadece sicil numaraları bulunuyormuş. Müzakereci heyet ile bunu konuşuyorlar ve bu polislerin kimliklerin açıklanmasını talep ediyorlar.”

Bu Twitter hesabı yaklaşık 2 saat yayında kaldıktan sonra erişime kapatıldı.