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Dünya

Devrim Muhafızları Komutanı: İran'daki seçim sonuçlarını dış güçler belirledi

"Nitekim bir CIA ajanının geçen sene Tahran'a geldiğine ve bazı üniversiteleri ziyaret ettiğine dair istihbarat aldık"

02 Mart 2016 11:31

İran'da muhafazakârların en önemli isimlerinden biri olan İran Devrim Muhafızları Komutanı ve Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, son parlamento seçimlerinde ortaya çıkan sonuçlarda dış güçlerin büyük etkisi olduğunu iddia etti. Rızai, bir CIA ajanının geçen yıl Tahran'a gelerek seçim sonuçlarını etkilemek üzere önemli faaliyetlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Radikal'in Mehr Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre, İran Devrim Muhafızları Savunma Bilimleri ve Mühendislik Konferansı'nda dün bir konuşma yapan Rızai, son parlamento seçimleri öncesi düşman güçlerin İran'da büyük çaplı bir "yumuşak savaş" yürüttüğünü iddia etti.

Tümgeneral Rızai, bu güçlerin özellikle bazı adayların seçimleri kazanmasında önemli rol oynadığını savunarak, "Nitekim bir CIA ajanının geçen sene Haziran ayında Tahran'a geldiğine ve bazı üniversiteleri ziyaret ettiğine dair istihbarat aldık. Seçim sonuçlarında bunların büyük rolü oldu" diye konuştu.

İran'da Cuma günü yapılan seçimlerin ilk resmi sonuçlarına göre reformcular muhafazakârlar karşısında önemli kazanımlar elde etmiş, Uzmanlar Meclisi'nin mevcut başkanı muhafazakâr adaylardan Ayetullah Muhammed Yezdi ve bir diğer önemli muhafazakâr aday eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın danışmanı Ayetullah Taghi Misbah Yezdi, sandalyelerini kaybetmişti. Tahran bölgesinden Uzmanlar Meclisi'ne girebilen tek muhafazakâr aday ise Ahmet Cenati olmuştu.

 

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