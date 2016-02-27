T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'da Uzmanlar Meclisi seçimlerinin galibi, Rafsancani ve Ruhani

Seçimlere nüfusun yüzde 58'i katıldı

27 Şubat 2016 22:05

İran'da dün gerçekleşen Uzmanlar Meclis seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre, başkent Tahran'da eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin önderliğinde seçimlere katılan 16 kişilik listedeki adayların çoğu meclise girmeye hak kazandı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, İran seçimleri Rafsancani ve Ruhani'nin zaferi ile sonuçlandı. Tamamı din adamlarından oluşan ve ülke liderinin halefini seçmekle yükümlü 88 sandalyeli Uzmanlar Meclisi'nde başkent Tahran 16 sandalyeyle temsil ediliyor. 

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, başkent Tahran'dan Rafsancani önderliğinde seçimlere katılan 'reformcu' ve hükümeti destekleyen 'ılımlı' kanadın oluşturduğu ortak listedeki adayların 13'ü meclise girebiliyor.

Açıklanan ilk rakamlara göre, Tahran'da şu ana kadar sayılan yaklaşık 1,5 milyon oydan Rafsancani yaklaşık 692 bin oyla birinci, Ruhani ise 652 bin oyla ikinci sırada bulunuyor.
Tahran'da muhafazakârların liste başı olan Ayetullah Ahmet Cenneti, aldığı 476 bin oyla ancak 10'üncü sırada yer alabildi.
Cenneti, aynı zamanda seçimlere katılmak isteyen kişilerin yeterliğini denetleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin genel sekreteri.

Muhafazakârların Tahran'daki diğer ağır topu olan Muhammed Yezdi ve Misbah Yezdi sırasıyla 12 ve 16'ıncı sırada yer aldı.
Açıklan sandık sayısın artmasıyla sıralamada değişiklik olsa da Haşimi ve Ruhani'nin sıralamadaki yerinin değişmesi beklenmiyor.

Söz konusu meclis için reformcuların listesinden aday olması beklenen İran İslam Devrimi'nin kurucu lideri Ayetullah Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni'ye seçimlere katılma hakkı tanınmamıştı.

 

Katılımcılarda düşüş var

 

İran’da yeni parlamentoyu ve ülkenin dini liderini seçen Uzmanlar Meclisi’ni belirlemek için dün gerçekleştirilen seçimlere nüfusun yüzde 58’i katıldı. Bu oran, yüzde 64.2 katılımın sağlandığı 2012 yılındaki parlamento seçimlerinden daha düşük bir düzeyde oldu.

İran, Batı ile varılan nükleer anlaşmanın ardından yeni parlamentoyu ve Uzmanlar Meclisi’ni belirlemek için ilk kez sandık başına gitti. Hükümet, dün gerçekleştirilen seçimde nüfusun yüzde 58’inin katılım gösterdiğini söyledi. Bu oran, yüzde 64.2 katılımın sağlandığı 2012 yılındaki parlamento seçimlerinden daha düşük bir düzeyde oldu.

İçişleri Bakanlığı muhafazakarlar, reformcular ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini destekleyen ılımlılar arasında geçen seçim yarışında 55 milyon seçmenden 32 milyonunun oy kullandığını bildirdi. Uzmanlar, 290 sandalyelik parlamentoya girebilmek için 4 bin 800 adayın kıyasıya mücadele verdiği seçimleri, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin reformcu politikasına karşı çıkılması ya da desteklenmesi yönünde bir referandum olarak görüyordu.

ETİKETLER

ruhaniseçimRafsancanihaber

İlgili Haberler

5 soruda kritik İran seçimleri

İran’da meclis ve uzmanlar konseyi seçimleri yapılıyor. Nükleer anlaşmayı izleyen ilk büyük seçim aynı zamanda Cumhurbaşkanı Ruhani için de önemli bir test olacak. Seçimle ilgili beş önemli soru ve cevapları:

İran’da gözler seçim sonuçlarında

İran’da dün yapılan seçimlerin ardından oy sayma işlemi devam ediyor. Seçimlerde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yakın reformcu kanadın başarı elde ettiği yönündeki haberler hükümet yetkililerince doğrulanmadı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24