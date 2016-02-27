İran'da Uzmanlar Meclisi seçimlerinin galibi, Rafsancani ve Ruhani

İran'da dün gerçekleşen Uzmanlar Meclis seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre, başkent Tahran'da eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin önderliğinde seçimlere katılan 16 kişilik listedeki adayların çoğu meclise girmeye hak kazandı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, İran seçimleri Rafsancani ve Ruhani'nin zaferi ile sonuçlandı. Tamamı din adamlarından oluşan ve ülke liderinin halefini seçmekle yükümlü 88 sandalyeli Uzmanlar Meclisi'nde başkent Tahran 16 sandalyeyle temsil ediliyor.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, başkent Tahran'dan Rafsancani önderliğinde seçimlere katılan 'reformcu' ve hükümeti destekleyen 'ılımlı' kanadın oluşturduğu ortak listedeki adayların 13'ü meclise girebiliyor.

Açıklanan ilk rakamlara göre, Tahran'da şu ana kadar sayılan yaklaşık 1,5 milyon oydan Rafsancani yaklaşık 692 bin oyla birinci, Ruhani ise 652 bin oyla ikinci sırada bulunuyor.

Tahran'da muhafazakârların liste başı olan Ayetullah Ahmet Cenneti, aldığı 476 bin oyla ancak 10'üncü sırada yer alabildi.

Cenneti, aynı zamanda seçimlere katılmak isteyen kişilerin yeterliğini denetleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin genel sekreteri.

Muhafazakârların Tahran'daki diğer ağır topu olan Muhammed Yezdi ve Misbah Yezdi sırasıyla 12 ve 16'ıncı sırada yer aldı.

Açıklan sandık sayısın artmasıyla sıralamada değişiklik olsa da Haşimi ve Ruhani'nin sıralamadaki yerinin değişmesi beklenmiyor.

Söz konusu meclis için reformcuların listesinden aday olması beklenen İran İslam Devrimi'nin kurucu lideri Ayetullah Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni'ye seçimlere katılma hakkı tanınmamıştı.

Katılımcılarda düşüş var

İran’da yeni parlamentoyu ve ülkenin dini liderini seçen Uzmanlar Meclisi’ni belirlemek için dün gerçekleştirilen seçimlere nüfusun yüzde 58’i katıldı. Bu oran, yüzde 64.2 katılımın sağlandığı 2012 yılındaki parlamento seçimlerinden daha düşük bir düzeyde oldu.

İran, Batı ile varılan nükleer anlaşmanın ardından yeni parlamentoyu ve Uzmanlar Meclisi’ni belirlemek için ilk kez sandık başına gitti. Hükümet, dün gerçekleştirilen seçimde nüfusun yüzde 58’inin katılım gösterdiğini söyledi. Bu oran, yüzde 64.2 katılımın sağlandığı 2012 yılındaki parlamento seçimlerinden daha düşük bir düzeyde oldu.

İçişleri Bakanlığı muhafazakarlar, reformcular ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini destekleyen ılımlılar arasında geçen seçim yarışında 55 milyon seçmenden 32 milyonunun oy kullandığını bildirdi. Uzmanlar, 290 sandalyelik parlamentoya girebilmek için 4 bin 800 adayın kıyasıya mücadele verdiği seçimleri, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin reformcu politikasına karşı çıkılması ya da desteklenmesi yönünde bir referandum olarak görüyordu.