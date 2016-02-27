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Dünya
Deutsche Welle

İran’da gözler seçim sonuçlarında

İran’da dün yapılan seçimlerin ardından oy sayma işlemi devam ediyor. Seçimlerde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yakın reformcu kanadın başarı elde ettiği yönündeki haberler hükümet yetkililerince doğrulanmadı.

27 Şubat 2016 14:25


İran'ın bazı bölgelerinde ilk sonuçlar alınmaya başladı ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Ali Emiri ise yaptığı açıklamada Tahran başta olmak üzere büyük şehirlerde henüz herhangi bir sonucun belli olmadığını, ancak bazı şehirlerde adaylardan yüzde 25 barajını aşan olmadığı için seçimlerin ikinci tura kalabileceğini söyledi.

Öte yandan İran İçişleri Bakanlığı seçimlere katılım oranının 60 olduğunu duyurdu. Bakanlık, yüzde 70 oranında bir katılım bekliyordu.

Reformcu kanat favori

Milletvekillerinin yanı sıra ve İran'ın en yüksek dini yönetim organı niteliğinde olan Uzmanlar Konseyi yönetiminin belirlendiği "çifte seçim" geçen yıl Batı'yla varılan nükleer anlaşma sonrası ilk seçimler olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Nükleer anlaşmanın yürürlüğe girmesi ve ekonomik yaptırımların kalkmasından sonra Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yakın reformcu kanadın çoğunluğu kazanma şansı arttı. Bunda reformcuların bir kısım ılımlı muhafazakâr ile aynı aday listesinde yer almaları da rol oynuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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