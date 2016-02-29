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Dünya

İran seçimlerinde reformculardan şahinlere darbe

İran'da adaylar Uzmanlar Meclisi'nin yanı sıra parlamento seçimleri için de yarıştı

29 Şubat 2016 15:15

İran'da Cuma günü yapılan seçimlerin ilk resmi sonuçlarına göre reformcular muhafazakârlar karşısında önemli kazanımlar elde etti.

Devlet ajansı IRNA'nın duyurduğu ilk sonuçlara göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve müttefikleri Uzmanlar Meclisi'nde başkent Tahran için ayrılan 16 sandalyenin 15'ini kazandı.

88 üyeli Uzmanlar Meclisi İran'ın dini liderini belirleyen bir yapı.

Uzmanlar Meclisi'nin mevcut başkanı muhafazakâr adaylardan Ayetullah Muhammed Yezdi ve bir diğer önemli muhafazakâr aday eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın danışmanı Ayetullah Taghi Misbah Yezdi de Uzmanlar Meclisi'ndeki sandalyelerini kaybetti.

Ruhani'yle birlikte eski İran Cumhurbaşkanı Ekber Haşemi Rafsancani de Uzmanlar Meclisi'ne seçildi. Tahran bölgesinden Uzmanlar Meclisi'ne girebilen tek muhafazakâr aday Ahmet Cenati oldu. Cenati seçim adaylarını belirleyen dini bir kurum olan Muhafızlar Konseyi'nin başkanı. Konsey seçimlerden önce pek çok reformcu ve ılımlı adayı diskalifiye etmişti.

İran'da adaylar Uzmanlar Meclisi'nin yanı sıra parlamento seçimleri için de yarışmıştı.

Gelen ilk resmi sonuçlara göre Ruhani ve destekçilerinin Tahran bölgesi için ayrılan 30 sandalyenin tümünü alması bekleniyor.

Buna karşın reformcuların her iki mecliste de çoğunlukta olan muhafazakarların üstünlüğünden ötürü başkent dışında kazanımları sınırlı olabilir.

 

Reformcular Batıyla birlik olmakla suçlanıyor

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İran'daki çifte seçimler Batı'nın İran'a karşı nükleer programı nedeniyle uyguladığı yaptırımların kaldırılmasının ardından yapıldı. Uzmanlar bu seçimlerin ülkenin yönünü belirlemesi açısından önemine dikkat çekiyor.

Ülkedeki koyu muhafazakârlar reformcuları bu seçimlerde Batı ülkeleriyle tezgâh kurmakla suçluyor. Din adamı ve politikacı Sadık Laricani reformcuların oy verme sürecinde "Amerikan ve İngiliz medyasıyla" çalıştığını iddia etti. Laricani yazılı açıklamasında "Bu, rejimin çıkarına Uzmanlar Meclisi'nden bazı üyeleri atmak için yabancılarla yapılan işbirliği mi?' dedi.

Tahran'daki seçim sonuçları başkentin mecliste siyasi yönü belirlemesi açısından önem taşıyor.

Ruhani Cumartesi günü yaptığı açıklamada bu seçimlerin İran'ın uluslararası tecridini bitirme yönünde çabalarının bir onayı olduğunu söyledi. Ruhani "Yarış bitti. İran'ın iç yeteneklerine ve uluslararası fırsatlara dayanan ekonomik gelişiminde yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi" dedi.

Ekonominin kilit konu olduğu seçimlere katılım oranı yüzde 60 oldu.

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