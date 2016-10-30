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Devlet memurluğuna giriş şartları değişti

OHAL kararnameleri ile devlet memurluğuna giriş için aranan şartlar da değiştirildi

30 Ekim 2016 04:53

OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile devlet memurluğuna girmek için aranan şartlara "güvenlik soruşturması" maddesi eklendi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 676 sayılı KHK'da, "Kamu Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler" başlığı altında devlet memurluğuna alınacaklara ilişkin düzenlemelere yer verildi.

Yeni düzenlemeye göre, devlet memurluğuna alınacaklarda istenen genel şartlara “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” şartı eklendi.

 

Atanamayacak şekilde ihraç

 

Ayrıca "Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak” ise "bir daha atanamayacak şekilde devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren haller" kapsamına alındı.

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