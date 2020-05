DEVA'nın en genç kurucusu ve yönetim kurulu üyesi olan Deniz Karakullukçu kimdir?

AKP'den istifa eden eski bakan Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu'nda kadınlara ve gençlere verdiği ağırlıklar dikkat çekiyor. Kurullarda en az yüzde 20 genç (30 yaşın altında), yüzde 30 kadın olacağı vurgulanırken, en genç üye 21 yaşındaki Deniz Karakullukçu oldu. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan 1999 doğumlu Karakullukçu, uluslararası siyaset üzerine yazılar yazıp, çeviriler yayınlamaktadır.

Deniz Karakullukçu kimdir?

1999 yılında İstanbul'da doğdu.

Lise eğitimini İstek Vakfı'nda tamamladı. Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde iki yıl okuduktan sonra şu anda üniversite eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde devam etmektedir.

Liseden beri sivil toplum faaliyetlerine katılmakla beraber çeşitli mecralarda siyasi düşünceler ve güncel uluslararası siyaset üzerine yazılar yazıp, çeviriler yayınlamaktadır.

Halen aktif olarak Komplike Dergi'nde yazarlık ve Daktilo1984 sitesinde çevirmenlik yapan Karakullukcu, Şeyda Taluk'un "Seçim Nasıl Kazanılır?" adlı kitabının yazım sürecine de destek verdi. Şu anda Roger Scruton'ın ''How to Be a Conservative" adlı kitabının çevirisini gerçekleştirmektedir.

Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca, orta düzeyde Almanca bilmesinin yanında Grekçe metinler üzerinde çalışıyor.

Türk Atlantik Gençlik Konseyi (YATA) üyesidir.

