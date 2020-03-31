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Demokrasi ve Atılım Partisi DEVA'da görev dağlımı belli oldu; işte yönetime giren isimler

Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi’nde (DEVA) yönetime giren isimler belli oldu. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin DEVA Genel Sekreteri olurken, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün Teşkilat Başkanlığı’na, eski Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanlığı’na, AKP’den istifa eden Mustafa Yeneroğlu Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı’na getirildi.

31 Mart 2020 21:23

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21 kişilik yönetim kadrosunda 7 kadın görev aldı. Yönetimde yer verilen Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Bsşkanlığı’nı Yasemin Bilgel üstlendi.

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21 kişilik DEVA yönetiminde yer alan isimler şöyle:

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Demokrasi ve Atılım Partisi DEVA'da görev dağlımı belli oldu; işte yönetime giren isimler

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