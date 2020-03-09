Babacan Demokrasi ve Atılım Partisi ile yola çıktı; Gül ile yollar ayrıldı mı, kurucular kurulunda kaç kadın yer alıyor, listede kimler var?

AKP’den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan liderliğindeki Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) resmen kuruldu. Eski AKP milletvekili Mehmet Emin Ekmen başkanlığındaki heyet, kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na verdi. Partinin 90 kişilik kurucular kurulunda, AKP’den ayrılan eski bakanlar Sadullah Ergin, Nihat Ergün, Selma Aliye Kavaf yer aldı. DEVA, AKP’den ayrılan Mustafa Yeneroğlu’nun da listede yer almasıyla, TBMM’de de temsil edilmiş olacak. Listede, çok sayıda eski AKP’li vekil, akademisyen, hukukçu yer aldı. Listede yazar Gülay Göktürk, ülkücü gelenekten gelen, Alparslan Türkeş’in ölümünün ardından MHP’de liderlik yarışına girip kaybeden Ramiz Ongun, eski Mazlum Der Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gecenin en kritik isimlerinden eski Korgeneral Mehmet Şanver, KAGİDER’in kurucularından, oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın eski eşi Sanem Oktar gibi isimler yer aldı. Kurucular kurulu listesindeki 90 isimden 27’si kadın, 16’sı genç. Kadın ve genç sayısı listenin yüzde 50’sini oluşturuyor.

Babacan ve arkadaşlarının çalışmalarını aylardır yürüttükleri yeni parti resmen kuruldu. Partinin adı "Demokrasi ve Atılım Partisi" olarak kesinleşti. Partinin kısaltılmış adı "DEVA" olarak belirlendi. Babacan, partinin programını Çarşamba günü, Ankara Bilkent Otel’deki tanıtım toplantısında açıklayacak.

Gül ile yollar ayrıldı iddiası

Babacan cephesi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeni partiyle yollarını ayırdığı iddiasını doğrulamadı. T24’e bilgi veren kaynaklar, Gül ile Babacan arasındaki doğrudan temasın sürdüğünü, ekipler arasındaki bazı görüş farklılıklarının yol ayrımı olarak nitelendirilemeyeceğini, en üst düzey ilişkinin sağlıklı biçimde yürüdüğünü söylediler.

Şahsi gündemi

Aynı kaynaklar; Gül’e yakın isimlerden Prof. Beşir Atalay’ın tamamen "şahsi gündemi" nedeniyle yönetimde yer almak istemediğini, ancak fikri katkılarını sürdürmeye devam edeceğini Babacan’a ilettiğini kaydettiler.

Kaynaklar, anayasa hukukçusu Prof. Osman Can’ın, dün listede olmadığını öğrendikten sonra "ayrılık" açıklaması yaptığını, ancak kuruluş sürecine katkı sağladığını kaydettiler.

Haşim Kılıç da katıldı

Partinin kuruluş sürecine eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın da katkı verdiği ancak isminin kurucular kurulunda yer almadığı bildirildi. Kılıç’ın buna rağmen yakın temasının sürdüğü ifade edildi.

Dört bakan

Doksan kişilik kurucular kurulu listesinde AKP’den ayrılan eski bakanlar Sadullah Ergin, Nihat Ergün, Selma Aliye Kavaf yer aldı. Böylece Babacan’la birlikte AKP döneminde bakanlık yapmış dört isim, DEVA’nın kuruluşunda yer almış oldu.

Eski milletvekilleri de listede

Kurucular Kurulu listesinde, çok sayıda eski AKP’li vekil yer aldı. Eski AKP’li vekiller Abdürrahim Aksoy, Ali İhsan Merdanoğlu, Abdurrahman Müfit Yetkin, Hasan Karal, Hatice Dudu Özkal, Kerem Altun, Medeni Yılmaz, Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Nuri Akbulut ile Halil Özsoy listede yer alan isimler oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle Balıkesir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden, aynı dönem istifa eden başkanların aksine uzun süre görevden ayrılmakta direnen Ahmet Edip Uğur, eski AKP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Muhammed İkbal Seyda listedeki isimlerden.

Meclis’te temsil

AKP’den istifa eden, eski TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu da kurucular kurulunda yer aldı. Halen milletvekili olan Yeneroğlu sayesinde DEVA, TBMM’de temsil edilmiş olacak.

Şanver ve Gürcan

Kurucular kurulu listesinde Metin Gürcan ve Mehmet Şanver gibi asker kökenli isimler de yer aldı. Gürcan, stratejist kimliğiyle son dönemde görüşlerine en sık başvurulan isimlerden birisi.

Şanver de 15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştiği gecenin en kritik isimlerinden biriydi. 15 Temmuz akşamı Şanver’in kızının düğününde, darbeciler baskın yapmış, çok sayıda komutanı kontrol altına almıştı. TSK’den ayrılarak, emekliliğini isteyen Şanver, darbecilerin baskınından hemen önce, komutanları odaya toplayarak uçakların harekete geçmesini sağlayan, sabah saatlerinde Akıncı Üssü’nün pistinin bombalanması emrini veren isim olarak gösteriliyor. TSK’den ayrılan Şanver, 15 Temmuz gecesine ilişkin bir kitap da yazmıştı.

Ongun da var

Ülkücü hareketin tanınmış isimlerinden olan, Alparslan Türkeş’in ölümünden sonra Devlet Bahçeli ile MHP Genel Başkanlığı yarışına giren ancak kaybeden, daha sonra partide de görev alan Ramiz Ongun da yeni partinin kurucularından oldu.

Ekonomistler listede

Listede akademisyen, hukukçu ve bürokrasiden gelen ekonomistlerin ağırlığı dikkati çekti. Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Cavit Dağdaş, eski BDDK ikinci Başkanı İbrahim Halil Çanakçı, FİBABANK eski Genel Müdür Yardımcısı Ömer Rıfat Gencal bu isimler arasında yer aldı.

Prof. Dr. Ergun Özbudun’la birlikte 2007’de anayasa taslağı hazırlayan isimlerden Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, hukukçu Gülçin Avşar da listedeki hukukçulardan oldu.

Eski vali Hasan Canpolat, emekli büyükelçi Abdurrahman Bilgiç, eski Tarım Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Kadıoğlu, bürokrasiden gelen isimlerden.

İyi Parti, SP, BBP

Listede farklı partilerden ayrılan isimler de yer aldı. Eski Mazlum Der Başkanı, SP’den ayrılan Ahmet Faruk Ünsal, eski İYİ Partili İbrahim Dönertaş, eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Musa Malik Yıldırım DEVA’nın kurucuları arasında yer buldu.

27 kadın

Listedeki 90 isimden 27’sinin kadın, 16’sının genç olması dikkati çekti. Listedeki kadınlar arasında KAGİDER’in kurucularından olan, Yılmaz Erdoğan’ın eski eşi Sanem Oktar, eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar’ın eşi Arzu Kılıçlar, Fırat, eski AKP milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın kızı, Cermodern’in kurucusu ve eski AKP yöneticisi Helün Fırat, iş insanı Merve Mollamehmetoğlu dikkati çekti. 1998 doğumlu Baran Deniz Bağatur, listedeki en genç isim oldu.