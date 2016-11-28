Dev-Genç kurucularından Sarp Kuray tahliye ediliyor

Dev-Genç kurucularından Sarp Kuray, bugün tahliye oluyor.

Oda TV’den Şenol Çarık’ın haberine göre, 7 yıl 8 aydır hapiste bulunan Sarp Kuray’ı ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda kişi Kuray'ı sabah saatlerinde Edirne F Tipi Cezaevi kapısında karşılayacak.

4 Şubat 2009’da “16 Haziran örgütünü kurup yönettiği ve örgüt adına öldürme, yaralama ve bombalama gibi çok sayıda eylemin talimatını verdiği” gerekçesiyle çarptırıldığı müebbet hapis cezasının infazı için teslim olan Kuray, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Müebbet hapis cezasının karşılığı olan 20 yıllık ceza, 10 yılda infaz edilen Kuray, daha önce 3 yıl cezaevinde kaldığı için 7 yılın sonunda tahliye oluyor.

Sarp Kuray kimdir?

1945 Sinop Boyabat doğumlu olan Kuray, önce Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne, daha sonra da Deniz Harp Okulu'na girdi. 1965 yılında Deniz Harp Okulu'nu bitirdi. Ancak ordudan ayrılır. Sonra, Dev-Genç örgütünün kurucuları arasında yer aldı. Ama 12 Mart 1971 Muhtırası yaşanınca tutuklandı, idam istemiyle yargılanarak 4 yıl tutuklu kaldı. Dava sonunda 24 yıl hapse mahkûm edildi. Fakat 1975 yılında çıkan özel afla serbest bırakıldı. Bu olayların ardından yurtdışına gitti.

Yurtdışında kurduğu Partizan Yolu/16 Haziran Hareketi adlı örgütü 1988 yılında feshetti. Daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu’nun kuruculuğunu yaptı. 30 Ekim 2008'de Eşber Yağmurdereli, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Ömer Gürcan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu "16 Haziran Hareketi" üyeleriyle SHP'ye katıldı ve 24 Mayıs 2008'de düzenlenen SHP Kurultayı'nda SHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 4 Şubat 2009 yılında Sarp Kuray, “16 Haziran örgütünü kurup yönettiği ve örgüt adına öldürme, yaralama ve bombalama gibi çok sayıda eylemin talimatını verdiği” gerekçesiyle çarptırıldığı müebbet hapis cezasının infazı için teslim oldu.