CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı: 12 Eylül rejimi Sarp Kuray’dan intikam almıştır

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, Dev-Genç’in kurucularından Sarp Kuray’ın Anayasa Mahkemesi’ndeki dosyasının görüşülerek bir an önce karara bağlamasını ve Kuray’ın özgürlüğüne kavuşmasını beklediğini söyledi. “Bu ülke bize acı deneyimler yaşattı. Sarp Kuray’ın mahkûmiyeti bunun en tipik örneklerinden” diyen Akatlı, “Tek başına Sarp Kuray dev bir örgüttür ve bu tek kişilik örgüt Anayasal düzeni yıkarak yerine yeni bir düzen kuracaktır.(!) Zira Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek kişinin yıkabileceği zayıflıkta bir devlettir” ifadelerini kullandı.

Zeynep Altıok Akatlı, Ankara Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi’nde, 16 Haziran Örgütü davasından yargılanıp müebbet hapis cezası alan Sarp Kuray’ı ziyaret etti. Kuray’ın Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğuna dikkat çeken Altıok, “12 Eylül rejimi ardıllarıyla ve yargı rejimiyle Sarp Kuray’dan intikam almıştır. 12 Eylül'ün işkencecileri, zalimleri, katilleri yargılanmazken 12 Eylül'ün tüm nimetleri(!) anayasal düzen ve müdahale edilen hukukla önlerine serilirken 12 Eylül'ün tüm mağdurlarına zulüm tam gaz devam etmekte” dedi. Akatlı şu ifadeleri kullandı. “Bu anlayışla koca ülke çoktan ortadan kalkmış bir örgütün, 25-30 sene önceki faaliyetlerinden dolayı tek kişiyi kendisine düşman bellemiştir. Katiller, hırsızlar, katliamcılar ellerini kollarını sallayarak dışarıda dolaşırken, Sarp Kuray F tipi cezaevine mahkum edilmiştir.”

Kuray tarafından yapılan açıklamada, “Ne yazık ki geçmişte aksayan, eksik kalan hukuk düzeni iyileşme şöyle dursun daha da geriledi. Bu ülke bize acı deneyimler yaşattı. Sarp Kuray’ın mahkûmiyeti bunun en tipik örneklerinden” dendi.

12 Eylül rejiminin başa geçtiği günden bugüne Sarp Kuray bir şekilde yargı rejiminin muhatabı ve mağduru oldu. Üyesi ve yöneticisi olduğu hareketin 25-30 sene önceki faaliyetlerinden dolayı defalarca yargılanarak, üst üste cezalar aldı. Son olarak müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Sarp Kuray bugün Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi’nde. AİHM başvurusu kabul edilip lehte karar çıkmasına rağmen bu karardan sonra yeniden yargılanarak tekrar müebbet hapis cezası aldı. Üstelik AİHM’in eksik bulduğu noktaların hiçbiri yeniden yargılamada dikkate alınmadan. Yaşadıklarının tamamı neresinden tutarsanız tutun, bir mantıksal çerçeveye yerleştirilemeyecek düzeyde hukuk katliamıdır. Üyesi ve yöneticisi olduğu örgütün bütün eylemleri tek kişiye fatura edilmiş, üstelik hakkında verilen ifadenin işkence altında alındığı mahkemeye sunulmuş olmasına rağmen Sarp Kuray müebbet hapisle cezalandırılmıştır. Bahsi geçen suçlamaların hiçbirinden Sarp Kuray gibi yargılanıp ceza alan ve mahkum edilen birileri yoktur. Tek başına Sarp Kuray dev bir örgüttür ve bu tek kişilik örgüt Anayasal düzeni yıkarak yerine yeni bir düzen kuracaktır.(!) Zira Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek kişinin yıkabileceği zayıflıkta bir devlettir.

Açıktır ki Sarp Kuray devletin geleneksel düşman profilinin bir simgesidir, yani solun, devrimcilerin bir simgesidir ve bu simge üzerinden mesaj verilmek istenmektedir. Açıktır ki Sarp Kuray 12 Eylül rejiminin ve onun öz evladı yargı rejiminin kurbanıdır. Açıktır ki 12 Eylül rejimi ardıllarıyla ve yargı rejimiyle Sarp Kuray’dan intikam almıştır. 12 Eylül'ün işkencecileri, zalimleri, katilleri yargılanmazken 12 Eylül'ün tüm nimetleri(!) anayasal düzen ve müdahale edilen hukukla önlerine serilirken 12 Eylül'ün tüm mağdurlarına zulüm tam gaz devam etmekte. Bu anlayışla koca ülke çoktan ortadan kalkmış bir örgütün, 25-30 sene önceki faaliyetlerinden dolayı tek kişiyi kendisine düşman bellemiştir. Katiller, hırsızlar, katliamcılar ellerini kollarını sallayarak dışarıda dolaşırken, Sarp Kuray F tipi cezaevine mahkum edilmiştir.

Sarp Kuray, davası ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuş ve dosyanın Anayasa Mahkemesi tarafından görülmesini beklemektedir. Anayasa Mahkemesi’nin tıpkı yakın zamanda görüştüğü ve olumlu karara bağladığı kumpas davaları gibi, Sarp Kuray’ın da dosyasını görüşmesini ve bir an önce karara bağlamasını, Sarp Kuray’ın özgürlüğüne kavuşmasını tüm adalete inanan vicdanlı kamuoyu gibi bizler de bekliyor ve diliyoruz.

Sarp Kuray kimdir?

1945 Sinop Boyabat doğumlu olan Kuray, önce Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne, daha sonra da Deniz Harp Okulu'na girdi. 1965 yılında Deniz Harp Okulu'nu bitirdi. Ancak ordudan ayrılır. Sonra, Dev-Genç örgütünün kurucuları arasında yer aldı. Ama 12 Mart 1971 Muhtırası yaşanınca tutuklandı, idam istemiyle yargılanarak 4 yıl tutuklu kaldı. Dava sonunda 24 yıl hapse mahkûm edildi. Fakat 1975 yılında çıkan özel afla serbest bırakıldı. Bu olayların ardından yurtdışına gitti.

Yurtdışında kurduğu Partizan Yolu/16 Haziran Hareketi adlı örgütü 1988 yılında feshetti. Daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu’nun kuruculuğunu yaptı. 30 Ekim 2008'de Eşber Yağmurdereli, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Ömer Gürcan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu "16 Haziran Hareketi" üyeleriyle SHP'ye katıldı ve 24 Mayıs 2008'de düzenlenen SHP Kurultayı'nda SHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 4 Şubat 2009 yılında Sarp Kuray, “16 Haziran örgütünü kurup yönettiği ve örgüt adına öldürme, yaralama ve bombalama gibi çok sayıda eylemin talimatını verdiği” gerekçesiyle çarptırıldığı müebbet hapis cezasının infazı için teslim oldu.