Sarp Kuray müebbet hapis için teslim oldu

Sarp Kuray, yasadışı “16 Haziran örgütünü kurup yönettiği ve örgüt adına öldürme, yaralama ve bombalama gibi çok sayıda eylemin talimatını verdiği” gerekçesiyle çarptırıldığı müebbet hapis cezasının infazı için teslim oldu.



Ankara Sanat Tiyatrosu’nda basın açıklaması yapan Sarp Kuray, 68 kuşağından biri olarak, “sermaye ve emek çelişkisinden değil, halkın arasından geldiğini” söyledi.





68 kuşağının en büyük özelliğinin “ciddi ve tutkun kardeşlik” olduğunu ifade eden Kuray, 70’lerden sonra bu kardeşlik ruhunun zedelenmeye başladığını ve devrimcilerin kendilerine şablon aramaya ihtiyaç duyduğunu kaydetti.



Kuray, “Sovyetçilik, Maoculuk tartışmaları yaşandı. Kendi ülkemiz gerçeğine bakmaksızın, şablonculukla uğraşarak bölündük. Bunun en büyük zararı kardeşliğimize oldu” dedi.



Yargılanma sürecine ilişkin de konuşan Kuray, üzerine atılı suçları tek başına işlemesinin mümkün olmadığını ancak yıllardır tek başına yargılandığını söyledi.



7 yıl yatacak



Kuray, daha sonra arkadaşlarına veda ederek, “kaç yaşında çıkarsa çıksın, devrimci çıkacağını, çıkamazsa da devrimci yüreğinin dışarıdakilerle birlikte atacağını” söyledi.



Sarp Kuray, konuşmasını “1969 Subay bildirisinin” son kıtalarını okuyarak bitirdi.



Arkadaşları ile fotoğraf çektiren Kuray’ın neşeli olduğu görüldü.



İnfaz Yasası’na göre 7 yıl cezaevinde kalacak olan 64 yaşındaki Sarp Kuray, alkışlar arasında Sincan F Tipi Cezaevi'ne uğurlandı.

