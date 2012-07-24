Sarp Kuray, Türkiye'yi AİHM’de 10 bin euro tazminata mahkûm ettirdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs ettiği" gerekçesiyle 2008 yılında ömür boyu hapse mâhkum edilen Sarp Kuray'ın adil yargılanmadığına ve yargılama süresinin uzun olduğuna karar verdi.

Ayça Söylemez'in Bianet'te yer alan haberine göre; Sarp Kuray, AİHM'nin bugün açıkladığı kararla, Türkiye'yi 10 bin Euro (20 bin 200 TL) tazminat ödemeye mahkum etti. Kuray'ın avukatı Saygın Bedri Gider, bianet'e yaptığı açıklamada, "müvekkilinin 15 yıl süren bir yargılamanın ardından haksız şekilde mahkum edildiğini ve aleyhindeki tek delilin tanık ifadeleri olduğunu" söyledi.

Gider, AİHM kararı kendilerine resmen tebliğ edildiğinde, mahkemeye başvurarak Kuray'ın tahliyesini talep edeceklerini açıkladı.

"Kuray'ın aleyhinde, mahkumiyete yol açacak kesin delil yok. Eylemi yapanlar ve eylem talimatlarını ondan aldığını söyleyenler serbest kalırken, Kuray mahkum oldu. AİHM kararı, yeniden yargılama nedeni olduğundan, yargılamanın tekrarlanması ve Kuray'ın tahliyesi için başvuru yapacağız."

Şimdi 67 yaşında olan Kuray'ın, 2008'de aldığı ceza uyarınca indirimlerle birlikte 7 yıl 6 ay hapiste kalması öngörülüyordu. Kuray, 4,5 yıldır Sincan F Tipi Cezaevi'nde.

Gider, 2009'da başvurdukları AİHM'deki yargılamanın da uzunluğuna dikkat çekti.

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) "adil yargılanma hakkını" düzenleyen 6. maddesi ile "makul sürede yargılanma hakkını" düzenleyen 5/3. maddesinden suçlu bulundu.

AİHM, Dev-Genç'in kurucularından olan ve 16 Haziran örgütünün lideri olduğu öne sürülen Kuray'a atfedilen suçların "azmettiricisi" olup olmadığının yeterince incelenmediğini de ifade etti.

Ayrıca, Kuray'ın mahkum edilmesine neden olan tanık ifadelerinin kendisine sonradan tutanak biçiminde verilmiş olmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

"Davacının tanıklarla yüzleştirilmesi hem hakkında talep edilen müebbet hapis cezası hem de tanıkların önceden verdikleri ifadelerin doğruluğunun ciddi biçimde sorgulanıyor olması bakımından fevkalade önemlidir. Bu nedenle ulusal yargı organlarının söz konusu tanık ifadelerinin elde ediliş biçimini denetlemedikleri düşünülüyor. Kuray'ın savunma hakkı da adil yargılanmanın gerekleriyle uyuşmayan biçimde sınırlanmıştır."

Yargıtay iki kez bozmuştu

Kuray, 5 Şubat 2009'da cezaevine girdi. Müebbet hapis cezasının karşılığı olan yirmi yıllık ceza, on yılda infaz edilecek. Kuray, daha önce üç yıl cezaevinde kaldığı için 7 yıl 6 ay hapiste kalacaktı.

16 Haziran Hareketi adlı örgütün kurucusu ve yöneticisi olmak, örgüt adına 1986-1990 yılları arasında gerçekleştirilen öldürme, yaralama ve bombalama gibi 30 eylemin talimatını vermekle suçlanan Kuray, daha önce Yargıtay'ca iki kez bozulan davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kuray, " verilen cezanın, geçmişte tutuklu kaldığı sürelerin cezasından düşmesi" talebinin reddedilmesinin İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğunu belirterek AİHM'ye iki ayrı başvuruda bulunmuştu.