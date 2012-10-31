CHP, Dev-Genç kurucularından Sarp Kuray'ı ziyaret etti

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Dev - Genç kurucularından Sarp Kuray, Ankara F Tipi Cezaevi’nde kendisini özel olarak ziyaret eden CHP heyetine, “Burası, yalnızlaştırma için yapılmış. Bu sistem böyle. 1970’lerde yattığım Mamak, Maltepe cezaevleri, askeri cezaevleri buraya göre bir cennet” dedi. Kuray, ‘Silahlı terör örgütü üyeliğinden’ tutuklu kızı Zeynep Kuray’ için ‘örgüte üye olamaz” dedi. Baba ve kız, mektuplaşarak iletişimlerini koparmamaya çalışıyor.

İki saat boyunca Yılmaz Güney’den Sincan’a

CHP’den Nurettin Demir, Özgür Özel, Candan Yüceer ve Veli Ağbaba 68 yaşındaki Sarp Kuray’ı cezaevinde ziyaret ederek iki saat boyunca sohbet etti.

'Sosyal tecrit' denilen F Tipi cezaevleri, yemekler, Bakırköy Kadın ve Çocuk Kapalı Cezaevi’ndeki kız Zeynep Kuray, hayatından kesitleri paylaştılar. Yılmaz Güney’in 'Duvar’ filminde kızının aldığı rol, sanatçının ölümü ve gömülmesi, mültecilik, yurt dışındaki yaşamıyla ilgili birçok konu konuşuldu.

CHP’li Veli Ağbaba ve Özgür Özel, bu özel ziyareti T24’e anlattı.

'En büyük azabı mülteciyken çektim'

Neden teslim olduğu sorusuna Kuray, “En büyük azabı mülteciyken çektim. Avrupa’da ezildik. Bir daha öyle bir şey yaşamak istemem. Yılmaz Güney’in cenazesinde, orada ölmek istemediğime karar verdim. Artık beni bu ülkeden kimse koparamaz” yanıtı verdi.

'70’lerde top oynanırdı, sohbet ederdik'

F Tipi’ni eleştiren Kuray, sistemin ‘yalnızlaştırma’ üzerine kurulduğuna dikkat çekti ve hayatının bir dönemini geçirdiği eski cezaevlerinden örnekler verdi. “1970’lerde Mamak Askeri, Maltepe cezaevinde yattım. Askeri cezaevleri buraya göre cennet. Arkadaşlarla sohbet ederdik. Top oynanırdı."

'Hipokrat yeminini unutmuşlar'

Yemeklerden şikâyet eden Kuray’ın eleştirisinden doktorlar nasibini aldı. “Dışarıdaki doktorlar Hipokrat yeminini unutmuş” diyen Kuray, “Eller kelepçeli muayeneye kalkışıyorlar. Hasta olsam da dışarıdaki doktorlara gitmiyorum. Cezaevinde kalıyorum”

'Kızım örgüte üye olamaz'

‘Örgüt üyeliğinden’ tutuklu kızı Zeynep’le ilgili milletvekillerine bilgi veren Kuray, “Kızım örgüte üye olamaz. Öyle biri değil. Kızım hep ezilenlerin yanında yer aldı. Araplara, Filistin halkına nasıl bakıyorsa Kürtlere de öyle bakar. Kızım ezilmiş halkların yanında yer alır. Kürtlerin sorunlarını yazar. Ama, örgüt üyesi olamaz” dedi.Kuray, kızıyla maktuplaştıklarını söyledi.

'Babam CHP’liydi'

Sarp Kuray, CHP heyetinin ziyaretinden memnun oldu. Ağbaba T24’e, “ Sarp Bey bize, ‘Babam CHP’liydi. Ama cenazesine CHP’den kimse gelmemişti. Bugün beni CHP’liler ziyaret ediyor. Çok memnun ettiler ” dedi.

16 Haziran Örgütü’nden içeride

Kuray, yasa dışı “16 Haziran örgütünü kurup yönettiği ve örgüt adına öldürme, yaralama ve bombalama gibi çok sayıda eylemin talimatını verdiği” gerekçesiyle çarptırıldığı müebbet hapis cezasının infazına geçtiğimiz Şubat ayında başlandı. 1993 yılında açılan ve 15 yıl süren davada bugüne kadar 5 ayrı karar verildi. İlk olarak beraat kararı verilen davada, son karar “müebbet hapis cezası” olunca Kuray, 7 yıl 6 ay kalacağı Sincan 2 No’lu F Tipi Cezaevi’ne konuldu.Dev-Genç örgütünün kurucuları arasında yer alıyor. 12 Mart 1971 Muhtırası yaşanınca tutuklanır, idam istemiyle yargılanarak 4 yıl tutuklu kalır. Dava sonunda 24 yıl hapse mahkûm edilir, fakat 1975 yılında çıkan özel afla serbest bırakılır. Bu olayların ardından yurtdışına gider.

Gazeteci kızı Zeynep Kuray 20 Aralık 2011’da evi basılarak gözaltına alınan ve 24 Aralık’ta tutuklanan Zeynep Kuray, Bakırköy Kadın ve Çocuk Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Kuray, ezilenlerin sesini, yaşanan hak ihlallerini kamuoyuna duyuran haberleriyle tanınıyor. Ancak bu haberler, KCK gazeteciler iddianamesinde “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasına delil olarak gösteriliyor.