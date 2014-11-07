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Sağlık

Derisinin altından 20 canlı kurt çıktı

Operasyona alınan Çinli Ma'nın dersinin altında bulunan kurtların insan dokusundan beslendiği ortaya çıktı

07 Kasım 2014 15:21

Kaşıntıları artınca doktora giden Çinli bir kişinin derisinin altından 20 canlı kurt çıktı. 

Soyadı Ma olan Çinli adam, 6 ay boyunca çalışmak için gittiği Afrika’da yaşadı.

Ülkesine döndüğünde vücudunda kırmızı lekeler, yaralar ve kaşıntılar oluşmaya başladı.

 

İnsan derisinden beslenen 20 kurt çıktı

 

Hemen doktora giden Ma, aldığı ilaçlara rağmen iyileşme göstermedi. Daha sonra uzman bir dermatoloğa görünen adam, şaşırtan gerçekle karşılaştı. Yapılan kan testleri ve yaraların incelenmesinin ardından Ma’nın derisinin altında hala canlı olan kurtlar olduğu ortaya çıktı.

Hemen operasyona alınan Ma’nın derisinin altından 20 tane insan dokusundan da beslenebilen kurt türü çıktı.

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