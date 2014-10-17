Meme kanseri ölümcül bir hastalık olmaktan çıktı mı?

Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle Türk Kanser Derneği'nde düzenlenen toplantıda dernek başkanı Burak Duruman, "kadınların sadece yüzde 10’unun memelerini her ay düzenli olarak kendi kendilerine muayene ettiğini" söyledi. "Dünyada meme kanserinin ölümcül bir hastalık olmaktan çıktığını" hatırlatan Duruman, "bunun ön koşulunun taramalarla erken tanı olduğunu" vurguladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Duruman "Meme kanserinin, kendi kendine muayene ve tıbbi tarama yöntemleriyle erken dönemde yakalanabileceğine" dikkat çekti.

Erkekte de risk var

Derneğin "Bana olmaz dememeli" sloganını hatırlatan Duruman, şu uyarılarda bulundu:

"Meme kanseri erkekler dâhil herkesin başına gelebilir. Buna karşılık kadınların yüzde 65’i hiç kendi kendine meme muayenesi yapmıyor. Her yüz kadından 19’u ara sıra, yüzde 5’i 2-3 ayda 1, 10’u ise her ay meme muayenesini kendi yapıyor. Meme kanseri ölümcül olmaktan çıkmasına rağmen Türkiye’de geç tanıdan ötürü vahim sonuçlar yaşanıyor.”

2025 yılına kadar kanser vakalarının yüzde 57, buna bağlı ölümlerin yüzde 65 artacağı uyarısında bulunan Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, şu bilgileri verdi:

8 kadından 1’i

“Her 8 kadından biri meme kanseri oluyor. Maalesef 30’da 1’i kaybediliyor. Kadınların 20’sinden itibaren her ay memelerini elle muayene etmeleri gerekiyor. 30 yaşından itibaren buna yılda bir klinik muayene ve 2 yılda bir ultrasonografi eklenmeli. 40’ından sonra da yılda en az bir kez klinik muayene ve mamografi öneriyoruz.”

‘Cemiyet’ yakından izledi

TÜRK Kanser Derneği’ndeki toplantıyı, cemiyet hayatından Siren Ertan, Merve Ulusoy, Neslişah Alkoçlar Düzyatan, oyuncular Sumru Yavrucuk, Nur Sürer yakından izledi. Toplantıda meme cerrahı Dr. Murat Atay, "mamografi ve ultrasonografiyle meme kanserini erken yakalama şansının yüzde 90, kendi kendine muayenesinde ise yüzde 60 olduğuna" dikkat çekti.

Köprü ‘pembe’ olacak

Cumartesi günü, Boğaziçi Köprüsü meme kanserine dikkati çekmek için 19.30-21.30 saatlerinde pembe renkle aydınlatılacak. Belediyeler halka açık çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Çiçek Sepeti 31 Ekim’e kadar Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapacağı tüm gönderilere pembe kurdele etiketi yapıştıracak. Atatürk Havalimanı, Nişantaşı’nda Brandroom mağazası, Beymen Brasserie’de meme kanserine dikkat çekilecek.