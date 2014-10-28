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Sağlık

Tuzu tamamen bırakmak da hastalık sebebi

Dünyanın en çok tuz tüketen ülkelerinin başında gelen Türkiye’de günlük tuz tüketimi 14-18 gram arasında değişiyor

28 Ekim 2014 10:11

Uzmanlar, sağlıklı yaşam için günde 5-6 gram, yani bir çay kaşığı kadar tuz alınmasını yeterli buluyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Altun, aşırı tuz tüketiminin kan basıncını yükseltmesinden inme, kalp-damar, böbrek hastalıklarına hatta mide ve akciğer kanserlerine kadar olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtiyor. Ancak son dönemde aşırı tuz tüketimine karşı düzenlenen farkındalık kampanyalarının önemli bir tehlikeye de işaret ettiğine dikkat çekiyor.

Zaman'dan İlyas Koç'un haberine göre Altun, “Çalışmalara göre günlük tuz tüketimi ile ölüm ve kalp-damar hastalıkları riski arasında ‘U’ şeklinde bir ilişki var. Yani, ölüm ve kalp-damar hastalıkları riski sadece aşırı tuz tüketenlerde değil, çok az tuz tüketenlerde de artmakta. Üstelik, düşük miktarda tuz tüketenlerdeki risk artışı aşırı tuz tüketenlere göre daha yüksek görünmekte” diyor. Altun’a göre tuzun normal vücut işlevleri için gerekli bir madde olduğu unutulmamalı ve tuz tüketimini aşırı azaltmanın emniyeti sorgulanmalı. Altun, tuz tüketiminin yaklaşık 6 gram azaltılması ile inmeye bağlı ölümlerin yüzde 20-25, kalp krizine bağlı ölümlerin ise yüzde 10-15 oranında azaltılabileceğini de ifade ediyor.

 

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