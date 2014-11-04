Sigara içenleri bekleyen kronik hastalık

ABD'deki Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nden bilim insanlarının araştırması sigara içenlerin, içmeyenlere göre üç kat fazla kronik bel ağrısından şikayetçi olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, bel ağrısından şikayet eden 160 yetişkinin beyin görüntülerini bir yılda 5 farklı dönemde inceledi ve katılımcılara ağrının yoğunluğunu değerlendirmelerini istedi. Katılımcılar ayrıca sigara içip içmediklerine ve sağlık durumlarına ilişkin bir anket doldurdu.

Sigara içenlerin beyninin bağımlılık ve motivasyonla öğrenmeye ilişkin iki bölümü arasındaki bağlantının çok güçlü ve etkin olduğu görüldü. Ancak isteyerek sigarayı bırakanlarda bu bağlantının yoğunluğunun dolayısıyla kronik ağrıya hassasiyetin azaldığı belirlendi.

Sonuçları "Human Brain Mapping" dergisinde yayımlanan araştırmaya imza atanlardan Bogdan Petre, sigaranın beynin bel ağrısına verdiği tepkiyi etkilediğini ve kişilerin ağrıya daha az dirençli hale gelmesine yol açtığını vurguladı