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‘Derin devlet eline silah verip oğluma Hrant Dink'i öldürttü'

Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast'ın babası Ahmet Samast, İçişleri Bakanlığı'nın açtığı davaya cevap dilekçesi verdi

19 Mart 2015 10:21

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından Dink Ailesi’ne ödediği 1 milyon 659 bin lira tazminatı katil zanlılarından talep eden İçişleri Bakanlığı’nın açtığı davaya suikastın faili Ogün Samast’ın vasisi baba Ahmet Samast cevap dilekçesi verdi. Baba Samast, "derin devletin oğluna, Hrant Dink’i öldürttüğünü" öne sürdüğü dilekçesinde “devletin oğlunu suça sürükleyerek, eline silah vererek hayatını çaldığını” iddia etti. Ahmet Samast, oğlu Ogün Samast’ın Hrant Dink ile Dink Ailesi’nden sonra olaydan en çok zarar gören kişi olduklarını da savunarak davanın reddini istedi.

Hayati Arıgan'ın Habertürk'te yer alan haberine göre, Hrant Dink’in 19 Ocak 2007 tarihinde İstanbul Şişli’deki Agos Gazetesi’nin önünde öldürülmesinin ardından eşi Rakel Dink ile çocukları Arat Dink, Delal Dink ve Sera Dink, 2008 yılında İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde İçişleri Bakanlığı aleyhine 1.5 milyon liralık maddi-manevi tazminat davası açtı. Dava 2012 yılında sonuçlandı. İçişleri Bakanlığı, 1 yıl sonra 18 Temmuz 2013 tarihinde Dink Ailesi’ne faiziyle birlikte 1 milyon 659 bin 765 lira 50 kuruş tazminat ödedi. Bakanlık, ödediği parayı Dink’in katil zanlılarından almak için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne rücu davası açtı. ‘Hrant Dink’in katillerinin eylemlerinin devlete karşı işlenmiş haksız fiil görünümünde olduğunu’ ileri sürerek, ödediği tazminatı faizi ile birlikte Yasin Hayal, Ersin Yolcu, Ahmet İskender ve Ogün Samast’tan talep etti.

 

‘Hrant Dink’i koruyamadılar’

 

Suikastın faili Ogün Samast’ın vasiliğini alan baba Ahmet Samast, oğlunun yasal temsilcisi sıfatıyla mahkemeye bir cevap dilekçesi sundu. Baba Samast cevap dilekçesinde “Hrant Dink’i tanımayan, onun yazılarından habersiz olan 16 yaşındaki çocuğun kışkırtılmasına ve eline silah verilip hedef gösterilmesine, çocuğun suça sürüklenmesine seyirci kalınmıştır” iddiasında bulundu.

Habertürk'te yayımlanan haberin tamamını okumak için tıklayınız...

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