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Dink cinayetinde polis şeflerini aklayan müfettişlere soruşturma!

Dink cinayeti soruşturması, cinayete göz yummakla suçlanan polis şeflerini hazırladıkları raporla aklayan müfettişlere uzandı

03 Mart 2015 13:51

Başbakanlık Teftiş Kurulu, Hrant Dink cinayetinin karanlık yönlerini aydınlatmak için 10 Ekim 2008'de polis şeflerinin ihmalini ortaya koyan bir rapor hazırlamıştı. Raporun ardından İçişleri Bakanlığı tarafından ihmali araştırmak görevlendirilen mülkiye müfettişleri Mustafa Üçkuyu ile Mehmet Canoğlu hazırladıkları raporla Başbakanlık Teftiş Kurulu raporundaki tespitleri yalanlamıştı.

Demokrat Haber'de yayımlanan habere göre, iki müfettiş, 9 Kasım 2009'da teslim ettikleri raporda başta Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer olmak üzere Dink suikastında ihmali bulunan polisleri aklamıştı. Rapor o tarihte Başbakanlık Teftiş Kurulu ile Mülkiye Müfettişliği arasında krize neden olmuştu.

Eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in tutuklandığı Dink soruşturması, 2009'da o raporu hazırlayan mülkiye müfettişlerine uzandı. Mustafa Üçkuyu ile Mehmet Canoğlu hakkında meslekten ihraç istemiyle idari soruşturma başlatıldı.
 

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