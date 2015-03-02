Erdoğan sekiz ayda fikir değiştirdi, Hrant Dink cinayetini 'paralel yapı'ya bağladı!

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un “Hrant Dink davası çözülürse paralel yapı deşifre edilebilir” sözleriyle ilgili olarak 30 Temmuz 2014’te “Olayı Dink davasına indirgemek küçültmek olur. Hrant Dink davası bence kişiselleştirilmiş davadır” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün (28 Şubat 2015) Dink cinayeti ile cemaat bağlantısı için “ O hadisede, kasti olarak işlenen bir cinayet var ortada. İhmalle ilgisi yok. Bu işin bağlantıları ortaya çıktıkça daha da aydınlanacak bu mesele” dedi.

Ergenekon davası kapsamında müebbet hapis cezası aldıktan sonra Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı kapsamında 2014 yılında tahliye edilen eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, 2014 Temmuz’unda “Hrant Dink davası çözülürse paralel yapı deşifre edilebilir” demişti.

'Örgüt işi değil, kişisel'

Erdoğan, İlker Başbuğ'un bu sözleri üzerine "Paralel yapıyı Dink cinayetine indirgememek gerektiğini, Dink'in devlette cemaatin devletteki hedeflerini gerçekleştirecek bir konumu olmadığını, cinayetin kişisel bir eylem olduğunu" iddia etmişti.

Erdoğan, “Olayı Dink davasına indirgemek küçültmek olur. Hrant Dink davası bence kişiselleştirilmiş davadır. Paralel yapı meselesinde ise devleti ele geçirme, ulusal güvenliği tehdit gibi büyük bir amaç var. Dink’in bu amacı gerçekleştirmelerini kolaylaştıracak devlette bir konumu yoktu ki” demişti.

8 ayda fikir değiştirdi

Bu sözlerinin üzerinden 8 ay geçen Erdoğan, Dink cinayetinin işlendiği 2007 yılında Emniyet İstihbarat Daire Başkanı olan ve cemaate yakınlığıyla bilinen Ramazan Akyürek’in tutuklanmasıyla ilgili olarak, cinayet ile Gülen cemaati bağlantısı olduğuna işaret etti.

'Sinir uçları tespit edilecek'

Suudi Arabistan ziyareti öncesinde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Fethullah Gülen’in iadesi konusunda ABD ne yapacak?” sorusuna şu yanıtı verdi:

Fethullah Gülen ile ilgili ABD’ye ilettiğimiz bakışımız, duruşumuz aynen devam ediyor. Türkiye’den bol bol kaçıyorlar bunlar, kaçışlar başladı. Mahkemeler kararlarını verecek. Bunların içinde sınırdan kaçarken veya yakalananlar olduğunda zaten yasalarımızın gereği neyse bu muamele yapılacaktır. Ne kadar yurtdışında kalırlar bilemiyorum. Her geçen gün yargı çok daha farklı belgeler elde ediyor. İşte Hrant Dink meselesinde bile son gelişmeler enteresan. İşin aktörleri ortaya çıkmaya başladı. Bunların sinir uçları tespit edilecek diye düşünüyorum.

'Kasti işlenen bir cinayet'

Erdoğan, “Ramazan Akyürek ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Paralel Yapı’nın Dink cinayetindeki rolüyle ilgili iddialar var?” sorusunu ise şöyle cevapladı:

Ben hukukçu değilim ama ihmal diye bir şeyi görmem mümkün değil. O hadisede, kasti olarak işlenen bir cinayet var ortada. İhmalle ilgisi yok. Bu işin bağlantıları ortaya çıktıkça daha da aydınlanacak bu mesele.